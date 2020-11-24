【啤酒股】大和：百威亞太受累於中韓確診人數增加　降級至「持有」

▲ 大和指，疫情是困擾百威亞太的因素，加上冬季是啤酒的銷售淡季，短線看淡。

即將「染藍」的百威亞太 （01876） 遭券商大和資本降評級至「持有」，百威亞太今早創新高後倒跌，曾挫3%，低見28.2元，中午收報28.45元，跌2.4%。大和認為，百威亞太11月以來累升37%，與市場憧憬成為藍籌股有關，以及首三季餐飲渠道銷售強勁反彈，但隨着百威亞太兩大核心市場內地及南韓確診個案增加，加上冬季是啤酒的銷售淡季，短線看淡百威亞太表現，目標價維持27元。

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大和指，疫情是困擾百威亞太的因素，南韓及中國過去7日的新增確診個案超過300宗，較10月的日均少於100宗明顯增加，政府亦收緊社交距離限制，相信會對啤酒特別是高端啤酒品牌銷情構成衝擊。

大和稱，百威亞太短線銷量存在壓力，或影響收入，調低2020至2022年純利預測6%至7%。不過，該行對內地啤酒行業看法仍然正面，百威亞太的議價能力仍高。

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其他啤酒股也回吐，華華潤啤酒（00291）中午收報60.8，跌0.3%；青島啤酒 （00168） 也下滑1.6%，中午收報78.15元。

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編輯：陳韻妍