【美國大選】佐治亞州要第3度點票 州務卿料結果接近

美國總務署首度發信確認，拜登於美國大選勝出成為美國候任總統，但美國總統特朗普仍未認輸。特朗普於該州得票率落後拜登約0.25個百分點，特朗普團隊要求再點票。佐治亞州周二（24日）展開第三次點票，州務卿估計點票結果會與過往非常接近。

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佐治亞州上周宣布，拜登（Joe Biden）於該州所得票數較特朗普（Donald Trump）多12,670票。由於兩名候選人得票差距不足0.5個百分點，特朗普團隊上周六（21日）要求重新點票。佐治亞州各縣於當地周二早上9點起再點票，要於12月2日晚上11點59分前完成點票。

佐治亞州過往兩次以人手重新點票，特朗普團隊要求是次改以機器點票。各縣選舉職員會先用100張選票測試機器，其中75張用機器計票，另外25張使用人手計票。如確認每部掃描儀點算的票數無誤，就會用機器掃描全部選票以作點算。

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但佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）表示，他認為第三度點票仍會出現相似結果。他指出過往重新點票後，發現有3個縣過程出錯，令特朗普再增約1,000多票，再次點票的結果將與目前接近。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 佐治亞州就美國大選展開第三次點票，州務卿估計點票結果會與過往非常接近。