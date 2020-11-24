【限聚令收緊】消息：政府將關閉酒吧、卡拉OK及夜總會　宴會限十枱每枱最多四人

▲ 消息指今日新增83宗確診個案，繼8月7日錄得89宗個案以來單日新高。

本港第四波新冠肺炎疫情確診個案急速上升，消息指今日（24日）新增83宗確診個案，繼8月7日錄得89宗個案以來單日新高。昨日及今日累計確診個案超過150宗。行政長官林鄭月娥今早表示，將收緊限聚令等社交距離措施，將關閉部份處所，主要涉及室內、不戴口罩、有人群聚集及身體接觸的消閑娛樂場所，今日稍後食衞局將發出有關指令。消息指，政府將關閉酒吧、卡拉OK及夜總會，宴會限十枱每枱最多4人。

食物及衛生局局長陳肇始將於下午4時30分就新冠肺炎個案最新情況及最新的社交距離措施會見傳媒。

安心出行碼自願變強制？林鄭話餐廳須設安心出行碼，【下一頁】

昨日（23日）新增73宗確診個案，包括10宗輸入個案及63宗本地感染，其中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」昨日新增50宗個案，至今累計132人確診。

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編輯：謝卓榮