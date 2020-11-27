【防疫措施】周五92宗確診、累計個案逾6000　周四起宴會限40人、關閉酒吧及派對房間（附防疫措施重點）

▲ 政府收緊餐飲處所宴會人數上限為40人，不能多於10枱、只能4人一枱，包括酒店及會所；所有酒吧、酒館、夜店、夜總會關閉。

本港第四波新冠肺炎疫情確診個案急速上升，衛生防護中心指，周五新增約92宗確診感染新冠病毒個案，當中有17宗為未明來源的本地個案，也意味香港累計個案突破6000宗。港府本周已宣布收緊防疫措施後，新一輪防疫措施由11月26日至12月2日生效，當中主要措施包括：餐飲處所宴會人數上限為40人，不能多於10枱、只能4人一枱，包括酒店及會所；所有酒吧、酒館、夜店、夜總會關閉。

安心出行碼自願變強制？林鄭話餐廳須設安心出行碼，【下一頁】

政府最新社交距離限制措施

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以下為港府收緊防疫措施記者會文字直播

【17：36】記者會結束

【17：32】全港逾萬個地方已設置安全出行二維碼，各政府部門會全力配合

【17：29】截至23日止，強制檢測個案達2800多個

【17：25】陳肇始：計劃尋覓指定酒店予回港人士隔離，但目前未有酒店名單。

【17：10】陳肇始：「跳舞群組」有身體接觸、沒有戴口罩，而且人數眾多，有關情況必須停止，令全社會擴散遏止。現時針對沒有戴口罩的活動，進食例外，用膳後應立即戴回口罩

【17：05】陳肇始：過去數日已有約2800人按照政府發出的強制檢測公告，接受病毒檢測，至今發現50宗初步確診個案，代表成功截斷最少50條社區傳播鏈。呼籲需要強制檢測的市民，善用社區檢測中心以外的途徑，包括到普通科門診診所索取免費檢測包，只要在檢測限期前提交樣本就可以

【17：00】現時交通工具人流已恢復至疫情前，在社區有眾多傳播鏈時，並不理想，因此希望減少人流，故政府相關部門會彈性處理

【16：56】陳肇始：公務員事務局已發出指引，提醒大家維持公共服務前提下，採取彈性措施，減少辦公地點員工數目，因此希望其他僱主容許僱員彈性上班，可減低人流及擠拍情況

【16：52】10宗未明來源個案遍布全港，包括沙田、大圍、北角、屯門、上水、筲箕灣

【16：51】5715為灣仔星譽軒員工，建議食肆停業及大清洗，5730為仁安醫院職員

今日新增69宗為本地個案 10宗源頭不明

【16：49】張竹君指，今日新增80宗確診個案，11宗輸入個案，69宗為本地個案，其中54宗為「跳舞群組」個案，令187宗「跳舞群組」個案。本地個案中，有59宗與之前的群組有關，10宗暫時未有源頭。

【16：47】599f下的表列處所本周四起要求，所有開放營業的餐飲處所周四（26日）起申請安心出行二維碼

【16：46】一般市民未必記得曾到訪的地方，呼籲大家下載安心出行app，出入場所時掃一掃，舉手之勞

【16：44】會擴大派發樣本樽至郵局、主要港鐵站，本周將增加5個社區檢測中心，至9個社區檢測中心

【16：43】按須檢必檢、應檢盡檢原則加強檢測，包括對21個處所發出強制檢測令，當中已發現50名初步確診或確診人士

呼籲全港僱主盡量在家工作

【16：42】建議全港僱主盡量在家工作、彈性上班工作，公務員會在維持服務原則，安排彈性上班，如分兩組人手

【16：41】建議長者留在家中

建議減少與家庭、朋友與朋友之間聚會

【16：40】病毒對同住家人的感染力很強，涉及家庭與家庭、朋友與朋友之間聚會，為家人、自己著想，減少不必要外出、外出用膳、與同住家人之外的聚會

【16：39】現時所有餐飲處所、各類處所都禁止現場表演，上座不可多於常設人數一半，敬酒不可飲食，必須戴上口罩食環署、警方周末巡查52家餐飲處

所有餐廳上限40人、不能多於10枱

【16：35】餐飲處所人數上限為40人，不能多於10枱、只能4人一枱，包括酒店及會所；所有酒吧、酒館、夜店、夜總會關閉；為期7天，11月26日至12月2日

【16：33】陳肇始：連續數天出現源頭不明個案，三分一患者無病徵，顯示多項傳播鏈，所以要收緊各項社交距離措施，針對室內、人多密集、緊密接觸的場合

【16：30】食物及衛生局局長陳肇始就新冠肺炎個案最新情況及最新的社交距離措施會見傳媒。

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編輯：謝卓榮