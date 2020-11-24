  • 24°C
香港時間 : 20201124日 (二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】石藥集團首三季盈利增逾兩成 績後曾跌至半年低位

股樓投資 12:11 2020/11/24

分享：

石藥集團（01093）公布，今年首3季盈利按年增25.1%至35.2億元（人民幣，下同）。收入按年增14.6%至192億元，毛利按年增21.6%至145億元。石藥績後股價曾跌近7%至半年低位，現跌幅收窄至近3.8%，報7.83港元，成交額達8.1億港元。

【騰訊股價】再次出手收購遊戲業務　騰訊股價仍要逆市下跌  詳情請看[下一頁]

期內，石藥的成藥收入升17.4%至157億元；維生素C原料跌9.9%至14.4億元；抗生素原料收入升6.6%至7.62億元；其他業務則升22.5%至13億元。

【小米1810】擬建無人手機工廠 小米績前升逾8%  詳情請看[下一頁]

石藥表示，自內地疫情受控後，醫院的就診率及各項市場推廣活動開始復蘇，集團整體經營回復正常。石藥預計，未來三年有約50個新產品上市，料市場空間超過10億元的重磅產品不少於15個。目前在研項目300餘項，主要聚焦在腫瘤、自身免疫、精神神經、消化和代謝、心腦血管系統及抗感染治療等領域。

交銀國際亦在績後下調石藥目標價15％至10.57元，評級則維持「買入」。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com
# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 石藥集團（01093）

上一篇文章

【宏觀中國】高頻數據向好　預視經濟景氣度續回升

下一篇文章

【新冠肺炎】世衛：中國保證盡快安排國際專家　赴華調查新冠病毒起源
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
【大行點睇】高盛將呢隻藍籌剔出「確信買入」名單　今日股價即創52周新低
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）
【你財策劃師】44歲家族生意掌舵人 千萬資產退休移民遇阻力（上）
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間