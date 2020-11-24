【港股追蹤】石藥集團首三季盈利增逾兩成 績後曾跌至半年低位

石藥集團（01093）公布，今年首3季盈利按年增25.1%至35.2億元（人民幣，下同）。收入按年增14.6%至192億元，毛利按年增21.6%至145億元。石藥績後股價曾跌近7%至半年低位，現跌幅收窄至近3.8%，報7.83港元，成交額達8.1億港元。



【騰訊股價】再次出手收購遊戲業務 騰訊股價仍要逆市下跌 詳情請看[下一頁]

期內，石藥的成藥收入升17.4%至157億元；維生素C原料跌9.9%至14.4億元；抗生素原料收入升6.6%至7.62億元；其他業務則升22.5%至13億元。



【小米1810】擬建無人手機工廠 小米績前升逾8% 詳情請看[下一頁]

石藥表示，自內地疫情受控後，醫院的就診率及各項市場推廣活動開始復蘇，集團整體經營回復正常。石藥預計，未來三年有約50個新產品上市，料市場空間超過10億元的重磅產品不少於15個。目前在研項目300餘項，主要聚焦在腫瘤、自身免疫、精神神經、消化和代謝、心腦血管系統及抗感染治療等領域。

交銀國際亦在績後下調石藥目標價15％至10.57元，評級則維持「買入」。



【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機