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【新冠肺炎】CDC模型預測：12月中旬前　美國將再多3萬人染疫身亡

環球政經 17:24 2020/11/24

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美國疫情嚴峻，截止周二（24日），已經累計有超過25.6萬人因感染新冠肺炎而死亡。美國疾控中心（CDC）預計，到12月中旬之前，死亡數字還將再增加3萬，同時模型還預測，到12月份，每周的新增確診病例和死亡人數都將較之前一周增加，這是CDC能預測的最大範圍。

【南韓疫情】青年較易成隱性患者 南韓首都圈再上調防疫警戒級別【下一頁

其他模型亦提供對於疫情情況的預估，根據華盛頓大學健康指標與評估研究所的數據顯示，以現時路徑來看，每日死亡人數將會在1月初見頂，單日死亡案例可達2,560宗，這意味著到明年1月20日的總統任職典禮時，美國累計因新冠病毒死亡案例將達到38.7萬宗。

但鑑於現時美國已經淡化社交隔離措施，該模型將每日死亡數字見頂的日期推遲到了2月初，並預計每日死亡案例最多可達5,600宗。不過該預測並沒有將疫苗納入模型條件之中。

目前已經有三間藥廠公布了其疫苗時間的最新成果，有效性數據如下：

  • 輝瑞（PFE）及BioNTech（BNTX）：95%（初期公布為90%）；
  • Moderna（MRNA）：94.5%；
  • 牛津大學與阿斯利康（AZN）：70%

【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施　餐廳須設安心出行二維碼【下一頁

本周四（26日）適逢感恩節假期，外媒指預計將有5,000萬人在感恩節假期前後出遊，不過CDC上周已經發布指引，呼籲群眾在感恩節盡量避免外出活動。

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