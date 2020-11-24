  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 20:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】京東健康招股在即 先引入高瓴資本、GIC等為基石投資者 認購10億美元

股樓投資 19:13 2020/11/24

分享：

京東健康即將招股，此為螞蟻集團招股後的首隻大型上市新股，即使這期間仍有其他新股，但始絡不及這一隻耀眼，故不少投資者早已蠢蠢欲動，等候京東健康來臨。

恒大物業6666招股抽唔抽？ 認購前的5大不可不知，想知詳情請按：【下一頁】

然而，消息指，在公開招股前夕，京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司GIC等為基石投資者，認購10億美元等值股份。

螞蟻集團何時捲土重來？內地專家狠批：「馬雲的螞蟻集團已經無法上市！」，想知詳情請按：【下一頁】

京東健康將於周四開始招股，市傳集資40億美元（約312億港元），目標估值達290億美元（約2262億港元），12月8日掛牌。

京東健康周四招股 傳目標估值290億美元，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

香港股票

上一篇文章

【家居整理術】台藝人雞排妹「斷捨離」心得：枱面只放每周摸到3次的東西

下一篇文章

【小米1810】小米上季經調整盈利增19%至41億元人幣 連同收入創單季新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施　餐廳須設安心出行二維碼
【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施　餐廳須設安心出行二維碼
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【美股分析】七隻今年股價翻倍的股份　分析師認為仍有上升空間
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【新地標登場】新世界200億打造機場航天城項目 「11 SKIES」 擁全港最大室內娛樂空間 究竟有幾好玩?
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
【名人沽貨】林奮強今年兩度賣樓　套現逾半億　樓市響警號？
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支
雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支