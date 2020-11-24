【新股IPO】京東健康招股在即 先引入高瓴資本、GIC等為基石投資者 認購10億美元

京東健康即將招股，此為螞蟻集團招股後的首隻大型上市新股，即使這期間仍有其他新股，但始絡不及這一隻耀眼，故不少投資者早已蠢蠢欲動，等候京東健康來臨。

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然而，消息指，在公開招股前夕，京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司GIC等為基石投資者，認購10億美元等值股份。

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京東健康將於周四開始招股，市傳集資40億美元（約312億港元），目標估值達290億美元（約2262億港元），12月8日掛牌。

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記者：張以正