【新冠肺炎】世衛：中國保證盡快安排國際專家　赴華調查新冠病毒起源

世界衛生組織（WHO）緊急項目負責人萊恩（Michael Ryan）表示，中國已保證將盡快安排一國際專家組，赴華調查新冠病毒的起源。

【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施 餐廳須設安心出行二維碼【下一頁】

【中國疫苗】四川新冠疫苗每枝料200元 10月底已開展緊急接種【下一頁】

中國研究人員正針對武漢華南海鮮市場出現的早期病例和環境進行流行病學研究。一個國際專家小組將進行第二階段研究，惟有指國際專家小組被推遲進入研究，要求公開國際專家組訪問的時間表。

萊恩表示，預期國際專家小組會進行實地考察，將會在團隊中加入中國的人員，考察第一階段的研究結果，並查證有關數據。他強調，是次調查會令國際社會對科學有信心。

他又指，武漢華南海鮮市場是擴大病毒傳播的地方，但暫不清楚是由人、動物或是環境散播。

今年7月有兩名世衛專家到北京，分別是動物健康專家和流行病學專家，為未來調查新冠病毒源頭展開前期準備，包括制定研究範圍和職權，了解病毒如何從動物傳染到人類等。

世衛專家組亦於今年2月，分別到過北京、四川和廣東等地考察，並一度到訪武漢，但未有到最初爆發疫情的華南海鮮市場。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩