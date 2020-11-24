【新股IPO】京東9618擬分拆物流明年上巿 估值高達400億美元

京東（09618）繼分拆京東健康上市後，有消息指京東亦正在研究分拆物流業務在明年上市，估值更高達約400億美元，不過這次的上市目的地傾向在海外。

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對於京東不停分拆業務上市其實也不奇怪，因為在其上市時就曾於招股書披露，正探索不同業務的持續融資需求，可能在3年內考慮將一項或多項業務分拆上市。而京東正逐步在兌現，現時就正計劃分拆京東健康及京東數科在香港及內地科創板上市。

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記者：張以正