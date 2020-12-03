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【新股IPO】京東健康6618上市在即 京東物流擬接力明年上巿 集資最多30億美元

股樓投資 17:52 2020/12/03

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京東（09618）繼分拆京東健康（新上市編號：06618）上市後，正密謀分拆京東物流上市。消息指，京東物流已就香港上市尋找上市負責行，並計劃集資約20至30億美元（約156至234億港元），料最快明年上半年上市。另報道指，多家投行已於11月27日向京東物流管理層匯報，惟京東物流、瑞銀、美銀及海通均未有作出回應。

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然而，上星期初次傳出京東正在研究分拆物流業務明年上市時，盛傳估值高達約400億美元，且傾向於海外上市，惟對於有關分拆上市傳聞，京東物流相關人員表示不予置評。

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事實上，對於京東不停分拆業務上市其實也不奇怪，因為在其上市時就曾於招股書披露，正探索不同業務的持續融資需求，可能在3年內考慮將一項或多項業務分拆上市。而京東正逐步在兌現，現時就正計劃分拆京東健康及京東數科在香港及內地科創板上市。

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記者：張以正

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