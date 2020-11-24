消費新動力　投資新重心

放眼中國經濟「雙循環」新格局，堅持擴大內需、加快培育完整內需體係是首要的戰略基點。作為內需的核心雙引擎，中國消費和投資有望在2021年進一步擺脫疫情拖累，收穫靚麗的復甦表現。

第一，消費引擎釋放新動力。2020年國內疫情基本平息之後，消費引擎的修復長期落後於投資引擎，並拖累需求側修復滯後於供給側。疫情對居民收入造成急劇衝擊，經濟前景不明抬升預防性儲蓄，以及防疫措施擠壓消費場景，是導致這一階段消費乏力的三大主因。展望2021年，上述束縛有望同步打開，激活中國消費回暖的新動力。其一，居民收入持續修復。2020年二季度以來，中國居民人均可支配收入較快修復，並在三季度實現累計實際同比增速轉正，正在引導居民人均消費支出的增速回穩，由此8月至今社會消費品零售總額的當月增速加速上行。其二，預防性儲蓄動機減弱。當前，2020年就業目標幾近完成，作為就業薄弱環節的農民工月均收入重拾同比正增長。持續改善的就業形勢平抑了居民儲蓄意願，居民消費信心重回上升通道。其三，消費場景重煥活力。一方面，在平穩通過「十一黃金周」防疫大考之後，未來更多的綫下消費場景及需求有望加速解封。另一方面，在海外疫情回潮的影響下，旅遊、醫療、教育等服務消費進口需求料將持續回流，帶動國內相關服務業的需求擴張。

第二，投資引擎轉向新重心。2020年，基建投資和房地產投資是穩定投資引擎的主動力。展望2021年，製造業投資有望接棒成為新的發力點。從產能周期看，2020年三季度中國工業產能利用率已經超過2017年至2019年均值水平，至10月PMI新訂單指數達到2018年6月以來最高，產成品庫存指數降至2017年9月以來最低。趨緊的產能狀態料將激活2021年製造業擴大投資的意願。從資金來源看，企業盈利所形成的內源性融資能力，通常是製造業投資的領先指標。在跨越疫情衝擊之後，至9月工業企業利潤總額累計同比已經接近去年同期，有望推動明年製造業投資的修復。從項目投向看，2020年全球疫情加速了中國經濟的產業升級和數字化改造，高技術產業的產值和投資增速均大幅高於傳統製造業。展望2021年，基於製造業投資的穩步反彈，再考慮到2021年房地產投資料將總體平穩，基建投資料將溫和上行，因此全年固定資產投資增速有望升至7%左右。