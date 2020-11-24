【A股布局】再通脹製造業周期回升　華泰估明年A股在「牛背」上

華泰證券看好明年A股仍在「牛背」上，不過因應宏觀環境的變化，板塊選擇上跟今年被熱捧的，可能有所不同，明年的主綫將會是「全球再通脹和製造業投資周期回升」。

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該行指出，明年全球經濟復甦可期，中國將步入再通脹、政策溫和退出，預計中國實際GDP同比增速有今年第四季回升至5.5%，2021年或躍增至9.5%。

隨着明年名義增長和融資成本上升，高估值行業可能面臨更嚴苛的市場環境。相比今年下半年，明年奢侈品消費、製造業投資、服務業投資及國際貿易相關的行業增速可能再上一個台階。

短期而言，華泰認為資產配置的排序為大宗商品、A股、國債、黃金、美債。基於大宗商品為盾，以製造為矛的思維。該行看好海外定價權較高、與製造業投資相關性最高的工業金屬；又關注中下游設備零部件的機械、汽車等行業。

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中長期方面，至2028年左右，中國製造業有望受益於美國「嬰兒潮」和中國「少兒潮」的接替，有實現彎道超車、引領下一輪康波周期回升的可能。明年中美朱格拉周期共振向上且互補，中國回升主力來自於生產設備、信息設備更新。

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記者：林衛