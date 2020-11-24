【美國大選】拜登外交國安內閣名單 奧巴馬時代老臣上場

▲ 【美國大選】拜登外交國安內閣名單 奧巴馬老將上場

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨總統候選人拜登宣布當選，並開過渡工作，但總統特朗普重申自己會勝出。拜登公布外交、國家安全的內閣及重要幕僚名單，6名重要內閣成員均是前總統奧巴馬時期的老將，包括：

國務卿布林肯（Antony Blinken）

拜登長期外交幕僚、奧巴馬政府副國務卿及國安幕僚

國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）

拉丁裔、前副國土安全部長

美媒：拜登獲美國總務署首度確認當選【下一頁】

美媒：拜登委任長期戰友布林肯為國務卿【下一頁】

國家情報局局長海因斯（Avril Haines）

前國家情報局副局長，將成為首位領導國家情報局的女局長

美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）

非裔資深外交官，將為第二位擔任此職的非裔女性

氣候特使克里（John Kerry）

前國務卿，當年有份代表美國討論《巴黎協定》；氣候特使首次獲提拔為白宮國安成員之一，預示拜登計劃將氣候問題視作國安問題

國家安全顧問：蘇利文（Jake Sullivan）

希拉莉及奧巴馬的重要幕僚，為拜登擔任副總統時的國安顧問，現年43歲，將成為美國1960年代以來最年輕的國安顧問

另外，美媒引述消息人士指，拜登計劃任命聯儲局前主席耶倫， 出任下一任財政部長；現任聯儲局理事布雷納德（Lael Brainard）及前聯儲局理事弗格森（Roger Ferguson）亦是財長的熱門人選。

拜登發表聲明表示，在國安和外交政策上，沒有時間可以浪費，團隊需在第一天就做好準備，重新奪回美國領先的地位，以團結世界，迎接最大挑戰。他又形容，團隊專業、經驗豐富、背景多元。

重要幕僚有6人是來自奧巴馬時期的要員，外界關注拜登的外交及國安政策會否重回奧巴馬時期，拜登指，美國不能以舊思維應對新時代的挑戰。

惟能否通過任命，還看參議院，將是拜登內閣的第一戰。共和黨有機會再次在參議院取得過半數議席，意味參議院的主導權仍落於共和黨手上。布林肯當年的任命表決，僅2名共和黨議員贊成；馬約卡斯當年的任命表決，沒有共和黨議員贊成。

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責任編輯：鄧燕君