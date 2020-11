【美國大選】美國總務署首度確認 拜登當選總統

美國大選連日來未獲官方確認結果,美國總統特朗普尚未認輸。美媒報道,美國總務署首度發信確認民主黨總統候選人拜登於美國大選勝出,通知拜登準備交接政權。美國總務署長墨菲強調,白宮未有向她施壓,要求她推遲確認美國大選結果。

美國有綫新聞網絡(CNN)引述一封信件,由美國總務署(GSA)署長墨菲(Emily Murphy)於周一(23日)發給拜登(Joe Biden)團隊。墨菲在信中指出,她是根據法律和獨立現有事實作出決定,延遲到現在才作決定並非出於恐懼或偏袒。

墨菲更表示:

有關我作出決定的時間及内容,我從未遭到任何行政部門官員(包括在白宮或GSA工作者)直接或間接施壓。

(I was never directly or indirectly pressured by any Executive Branch official -- including those who work at the White House or GSA -- with regard to the substance or timing of my decision.)