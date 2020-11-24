【美國大選】美國總務署首度確認 拜登當選總統

美國大選連日來未獲官方確認結果，美國總統特朗普尚未認輸。美媒報道，美國總務署首度發信確認民主黨總統候選人拜登於美國大選勝出，通知拜登準備交接政權。美國總務署長墨菲強調，白宮未有向她施壓，要求她推遲確認美國大選結果。

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美國有綫新聞網絡（CNN）引述一封信件，由美國總務署（GSA）署長墨菲（Emily Murphy）於周一（23日）發給拜登（Joe Biden）團隊。墨菲在信中指出，她是根據法律和獨立現有事實作出決定，延遲到現在才作決定並非出於恐懼或偏袒。

墨菲更表示：

有關我作出決定的時間及内容，我從未遭到任何行政部門官員（包括在白宮或GSA工作者）直接或間接施壓。 （I was never directly or indirectly pressured by any Executive Branch official -- including those who work at the White House or GSA -- with regard to the substance or timing of my decision.）

美國總務署確認拜登勝出後，代表拜登團隊可正式展開過渡，與現任行政機構官員進行協調，就過渡工作獲得數百萬美元的政府資金撥款。

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拜登團隊的過渡工作負責人亞伯拉罕（Yohannes Abraham）表示，為應對國家面臨的挑戰，展開過渡工作是必要步驟，包括控制新冠肺炎疫情並使經濟重回正軌。

特朗普（Donald Trump）就於Twitter發文，感謝墨菲及美國總務署員工對國家的貢獻，稱墨菲遭騷擾和恐嚇，他不希望這些事情發生。

特朗普表示自己建議墨菲按程序做要做的事（do what needs to be done），也向自己的團隊作相同要求。但特朗普仍拒絕承認落敗，稱法律訴訟目前仍在進行。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 美國總務署首度發信，確認民主黨總統候選人拜登於美國大選勝出。