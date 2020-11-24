▲ 騰訊據報向互聯網保險公司水滴追加近12億元投資

內媒報道，騰訊 （00700） 向互聯網健康保險公司水滴（Waterdrop）追加約1.5億美元（約11.6億元）投資，水滴已於8月份融資2.3億美元，該公司正考慮IPO。消息指，水滴擬利用集資所得來擴大在線平台和支持技術開發。這筆資金也將有助於水滴在保險科技行業，增強對螞蟻集團的競爭力。

此前有消息稱，水滴公司計劃2021年第一季度正式赴美IPO，資規模預計為5億美元左右，高盛、美銀等將擔任聯席主承銷商。今年7月，有報道指，水滴公司最快今年年底之前完成上市，IPO估值預計為40億美元至60億美元。

近日，水滴公司對外宣布完成2.3億美元D輪融資，而在D輪融資完成後，水滴公司估值約為29億美元。

水滴公司於2016年由美團外賣聯合創始人沈鵬創建，旗下業務包括水滴籌、水滴保險商城和水滴互助等。據稱，該平台付費用戶超過3億，按保費規模計算，水滴保險商城已經成為國內排名第二的互聯網保險平台 。

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編輯：吳敏芳

