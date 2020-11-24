【新冠肺炎】林鄭月娥：將收緊防疫措施　餐廳須設安心出行二維碼

香港新冠肺炎疫情急速反彈，行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見記者時表示，將收緊限聚令等社交距離措施，將關閉部份處所，主要涉及室內、不戴口罩、有人群聚集及身體接觸的消閑娛樂場所，今日稍後食衞局將發出有關指令。

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林鄭月娥又表示，政府推出的「安心出行」應用程式反應理想，食衛局將於稍後發出指令，要求餐廳增設「安心出行」的二維碼（QR code），可以方便追踪。她指，目前會以鼓勵市民自願下載使用「安心出行」應用程式為主，但未來或考慮要求市民必須使用應用程式，要求進入有關處所的市民必須使用程式掃二維碼。

林鄭月娥提到，本周開始的「回港易」，首日已有2、3,000名在內地的港人使用計劃。她稱，自防疫條例要求強制隔離檢疫以來，未從內地、澳門抵港人士檢測出感染病毒人士，證明兩地疫情輕微，未有意更改「回港易」計劃。

另外，為加強社會檢測，林鄭月娥指，會將派發深喉唾液樣本樽服務的地點，擴展至全港121間郵局，並計劃將服務擴展至主要港鐵站。當局亦會在今周或下周初，新增5間社區檢測中心。

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責任編輯：楊子瑩