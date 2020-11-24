【業績】睿見教育全年多賺42%至5.12億元人幣　派末期息6.6港仙

▲ 圖左起為睿見教育副總裁劉志雄、執行董事王永春、執行董事兼首席營運官李久常、首席財務官吳卓搛（陳永康攝）

睿見教育 （06068） 全年業績放榜，截至今年8月底止全年純利5.12億元（人民幣，下同），按年升42.4%，收入按年升6.6%至17.93億元，淨利潤按年升41.9%至5.02億元，毛利按年漲42.4%至8.68億元，主要受惠於學費及住續費的增加。公司派末期息每股6.6港仙，按年增加約35%，全年派息共12.8港仙。

睿見教育績後，於早市股價一度高見3.7港元，現價回順至3.59港元，急升2.57%，成交1270萬港元。

睿見教育表示，新冠肺炎疫情期間，每名學生的平均學費及住宿費受到輕微影響，因疫情爆發導致暫時停課而向學生退回住宿費約3000萬元。

公司期內學費及住宿費的收入增加12.8%至人民幣12.92億元，主要由於招生總人數增加。每名學生的整體平均學費及住宿費增加2.1%至人民幣21499元。學生總人數增加10.5%，主要由於東莞市光正實驗學校、惠州市光正實驗學校及盤錦光正實驗學校招生人數增加所致。

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編輯：陳華