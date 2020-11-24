【限聚令收緊】林鄭月娥：餐廳須設安心出行QR碼、未來或要求強制使用　回港易不會叫停

行政長官林鄭月娥出席行政會議前會見記者，林鄭月娥形容香港疫情急速惡化，會循檢測、追蹤、隔離等方式控制疫情，並會針對會脫去口罩的場合收緊限聚令的社交距離措施。林鄭月娥提及，推出「安心出行」應用程式後反應理想，但可以做得更好，食衛局將會交代將要求餐廳增設安心出行的二維碼（QR code），目前仍會以市民自願下載安心出行，但未來或考慮要求市民必須使用應用程式，強調現階段仍是以自願性質下載。

「回港易」本周啟行，林鄭月娥稱，首日已有2、3000名在內地的香港市民使用有關計劃，並指自防疫條例要求強制隔離檢疫以來，未從內地、澳門抵港人士檢測出現感染病毒人士，證明兩地疫情輕微，未擬更改「回港易」計劃。

豁免14天強制檢疫的回港易首日實施 2140人回港、85%經深圳灣入境，詳情可見【下一頁】

林鄭月娥稱，確診個案由一周前的24宗，增至過去7日有188宗，而且以本地確診為主，「跳舞群組」目前已有發現132宗確診，為疫情以來最大群組，港府也使用「強制檢測令」要求曾到21個處所的人士檢測，至今已收到500個報告，反映相關群組龐大，會繼績使用599J的法例，要求特定群組「須檢必檢」。

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編輯：麥德銘