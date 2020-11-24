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【安心出行】餐廳等處所周四起須申請「安心出行二維碼」　林鄭月娥：現時自願下載、未來或要求必須使用

股市 19:07 2020/11/24

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【限聚令收緊】林鄭月娥：餐廳須設安心出行QR碼、未來或要求強制使用　回港易不會叫停

行政長官林鄭月娥周二出席行政會議前會見記者，林鄭月娥形容香港疫情急速惡化，提及港府推出「安心出行」應用程式後反應理想，但可以做得更好，食衛局同日下午交代將要求餐廳增設安心出行二維碼（QR code）。林鄭月娥稱，目前仍會以自願原則，鼓勵市民下載「安心出行」，但未來或考慮要求市民必須使用應用程式。

港府下午宣布本星期四（26日）起，要求599F章下的表列處所及餐飲處所的營業者，都要向政府申請「安心出行」場所的二維碼，並於收到二維碼的兩個工作天內，在當眼地方展示二維碼，供市民使用。

「回港易」本周啟行，林鄭月娥稱，首日已有2、3000名在內地的香港市民使用有關計劃，並指自防疫條例要求強制隔離檢疫以來，未從內地、澳門抵港人士檢測出現感染病毒人士，證明兩地疫情輕微，未擬更改「回港易」計劃。

消息：政府將關閉酒吧、卡拉OK及夜總會 本周累計確診超過150宗，詳情可見【下一頁】

豁免14天強制檢疫的回港易首日實施 2140人回港、85%經深圳灣入境，詳情可見【下一頁】

林鄭月娥稱，確診個案由一周前的24宗，增至過去7日有188宗，而且以本地確診為主，「跳舞群組」目前已有發現132宗確診，為疫情以來最大群組，港府也使用「強制檢測令」要求曾到21個處所的人士檢測，至今已收到500個報告，反映相關群組龐大，會繼績使用599J的法例，要求特定群組「須檢必檢」。

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編輯：麥德銘

疫情 餐廳 QR Code 限聚令 林鄭月娥 行政會議

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