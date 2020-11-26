  • 28°C
香港時間 : 20201126日 (四) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：必要時強制市民使用

宏觀解讀 12:47 2020/11/26

分享：

【限聚令收緊】林鄭月娥：餐廳須設安心出行QR碼、未來或要求強制使用　回港易不會叫停

行政長官林鄭月娥周二出席行政會議前提及，港府推出的「安心出行」應用程式後反應理想，但可以做得更好，要求餐廳等處所必須增設安心出行二維碼（QR code），目前仍會以自願原則鼓勵市民下載「安心出行」，但未來或考慮要求市民必須使用應用程式。林鄭月娥最新在施政報告答問會時稱，明白強制市民進入處所要使用「安心出行」會引起反彈，惟現時防疫抗疫方向須採取更嚴格措施，若有需要時，願意強制市民使用「安心出行」。

港府其後宣布本星期四（26日）起，要求599F章下的表列處所及餐飲處所的營業者，都要在12月3日前向政府申請「安心出行」場所的二維碼，並於收到二維碼的兩個工作天內，在當眼地方展示二維碼，供市民使用。

圖解最新防疫措施要求

    點擊圖片放大
    +7
    +6

「回港易」本周啟行，林鄭月娥稱，首日已有2、3000名在內地的香港市民使用有關計劃，並指自防疫條例要求強制隔離檢疫以來，未從內地、澳門抵港人士檢測出現感染病毒人士，證明兩地疫情輕微，未擬更改「回港易」計劃。

消息：政府將關閉酒吧、卡拉OK及夜總會 本周累計確診超過150宗，詳情可見【下一頁】

豁免14天強制檢疫的回港易首日實施 2140人回港、85%經深圳灣入境，詳情可見【下一頁】

林鄭月娥稱，確診個案由一周前的24宗，增至過去7日有188宗，而且以本地確診為主，「跳舞群組」目前已有發現132宗確診，為疫情以來最大群組，港府也使用「強制檢測令」要求曾到21個處所的人士檢測，至今已收到500個報告，反映相關群組龐大，會繼績使用599J的法例，要求特定群組「須檢必檢」。

相關文章：

【施政報告2020】第二上市、生科股據報可納互聯互通　阿里巴巴、京東或迎北水

【香港疫情】羅致光：向確診基層派5000元津貼 有薪病假打工仔不符津貼

編輯：麥德銘

疫情 餐廳 QR Code 限聚令 林鄭月娥 行政會議

上一篇文章

【業績】中國水務半年少賺6.2%　中期息增7.1%至15仙

下一篇文章

期指結算│ 中通服、騰訊、長實、華屒、中生製藥、中國宏橋、信達生物及京信通信最新部署（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【新股IPO】京東健康6618即日招股、入場費約3565元　國際配售超購逾4倍（第三版）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR跌2%　夜期收市升42點　中概車股挫（不斷更新）
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【防疫措施】防疫措施26日凌晨起收緊　宴會限40人、關閉酒吧及夜總會
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【新股IPO】藍月亮最快本周五招股集資約78億　估值高達936億元
【施政報告2020】非住宅物業撤雙倍從價印花稅、26日生效　住宅不減辣
【施政報告2020】非住宅物業撤雙倍從價印花稅、26日生效　住宅不減辣
【滙豐股價】歐洲央行明年擬准銀行恢復派息　滙豐HSBC發力升逾6%
【滙豐股價】歐洲央行明年擬准銀行恢復派息　滙豐HSBC發力升逾6%