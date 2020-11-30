【安心出行】食肆等處所必須申請「安心出行二維碼」　林鄭：強制市民使用需小心處理

▲ 林鄭月娥，餐廳須設安心出行二維碼，至於會否強制市民使用，她認為要小心處理。

香港疫情急轉直下，行政長官林鄭月娥早前稱，若有需要時，願意強制市民使用「安心出行」應用程式。現時所有餐廳等處所必須增設「安心出行」二維碼（QR code），林鄭月娥今日（11月30日）指，現時已有近3萬個處所安裝「安心出行」二維碼，「安山出行」應用程式早前下載量亦達廿多萬，程式要有足夠人使用才會有成效。對於會否強制市民使用「安心出行」，她認為要小心處理，假如強制實施，或會出現市民不願意使用「安心出行」就不能進入食肆，因此現時先安排處所安裝「安心出行」二維碼。

林鄭月娥記者會言論，12月2日起實施最新防疫措施【下一頁】

港府要求599F章下的表列處所及餐飲處所的營業者，都要在12月3日前向政府申請「安心出行」場所的二維碼，並於收到二維碼的兩個工作天內，在當眼地方展示二維碼，供市民使用。

圖解最新防疫措施要求

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林鄭月娥指，第四波疫情個案不少沒有病徵，要透過自願或強制檢測找出感染者。今次有超大的「跳舞群組」共有519宗確診關連個案，涉及至少28個處所。感染者遍佈全港，最多的沙田有69宗。

「回港易」上周啟行，林鄭月娥稱，首日已有2、3000名在內地的香港市民使用有關計劃，並指自防疫條例要求強制隔離檢疫以來，未從內地、澳門抵港人士檢測出現感染病毒人士，證明兩地疫情輕微，未擬更改「回港易」計劃。

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編輯：麥德銘