【買樓理財】新盤搶客　二手樓減價賣　哪區最多減價盤？

據美聯物業網站的減價盤比率反映，全港三區之中，新界區減價盤佔比較高，而全港減價盤佔比最多的頭三個地區依次為天水圍、荔枝角及荃灣。值得留意的是，荃灣已連續三周位於頭三位。

雖然荃灣減價盤增多，但近期只有零星低市價成交。美聯鍾家豪說，荃灣朗逸峰3座高層B室，實用面積966平方呎，原業主計劃移民海外，月前開價1,300萬元，連車位放售，終減價100萬元，以1,200萬元連車位易手，實用呎價12,422元，由於上址連車位的銀行估價約1,350萬元，即今次成交價較銀行估價低約一成。

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若以單位面積劃分，減價盤集中於實用面積約431至752平方呎的單位，即統稱的B類單位，其次則為面積少於431呎的單位，即統稱的A類單位，以及面積約753至1,075平方呎的單位，即統稱的C類單位，反映減價盤以小型單位為主。

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