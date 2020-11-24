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【施政報告2020】第二上市、生科股據報可納互聯互通　港交所午後突破390元（第二版）

股市 14:31 2020/11/24

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第二上市、生科股據報可納互聯互通，阿里巴巴、京東或迎北水

第二上市中概股或迎來北水！施政報告2020周三公布，有本地傳媒引述消息指，特首林鄭月娥月初訪京商議香港與內地間的經濟民生措施，當中包括在滬深港通納入第二上市以及透過未盈利規則上市的生物科技股份，意味阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 等近一年大舉從美國回流香港第二上市的中概股，可以迎來北水交易。

報道未有提及納入時間表，港交所 （00388） 回應本報查詢時稱，不評論市場猜測。交易所重申，滬深港通是連接香港和中國內地股票市場的開創性互聯互通機制，港交所一直致力於推動滬深港通的進一步擴容，定期審視滬深港通的運行，並與監管機構和業務夥伴攜手不斷優化完善這一機制。

港交所午報升幅擴大，至下午2時30分，港交所股價大升3.6%，重上390元以上，暫報390.4元，成交22.8億元。

今年上市的中概股一覽

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港交所行政總裁李小加本月曾撰網誌指，港交所2018年完成上市改革後，第二上市新經濟股、生科股數目愈來愈多，港交所一直與內地合作夥伴及監管機構討論，將相關公司納入滬深港通範圍。

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編輯：麥德銘

香港股票 深港通 滬港通 阿里巴巴－SW（09988） 生物科技 林鄭月娥 李小加 香港交易及結算所有限公司 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999）

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