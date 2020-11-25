【施政報告2020】未盈利生科股科創板A股納互聯互通　第二上市中概股落空、港交所午後跌幅擴大（第四版）

▲ 施政報告提及在互聯互通納入未盈利生科股、科創板A股，但未提阿里巴巴等第二上市中概股。

第二上市中概股納滬深港通尚未落實，市場本周一度流傳特首林鄭月娥月會在2020年施政報告提及，在滬深港通納入第二上市以及透過新規上市的未盈利生物科技股份。林鄭月娥在宣讀施政報告表示，擬逐步擴大互聯互通，加入未盈利生物科技股份，也會納入科創板A股股份，但未有提及第二上市的中概股。林鄭月娥未提及第二上市股份安排下，意味阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、網易 （09999） 等近一年大舉從美國回流香港第二上市的中概股，迎來北水交易時機有疑問。

林鄭月娥表示，自上市新規實行以來，累計有36家按新規上市的同股不同權、未盈利生物科技、第二上市股份，市值達11萬億元，當未盈利生物科技股、科創板A股達特定條件會納入在互聯互通。

港交所 （00388） 股價周三破頂，盤中高見398元，隨林鄭月娥未有提及第二上市中概股納入互聯互通安排，港交所急轉跌，午後跌幅擴大，一度跌2.7%，低見381.4元，最新報383.8元，跌2.1%，成交27.8億元。

港交所周二股價已炒起

港交所周二回應本報查詢時稱，不評論市場猜測。交易所重申，滬深港通是連接香港和中國內地股票市場的開創性互聯互通機制，港交所一直致力於推動滬深港通的進一步擴容，定期審視滬深港通的運行，並與監管機構和業務夥伴攜手不斷優化完善這一機制。

受惠消息，港交所周二午報升幅擴大，港交所股價全日大升4%，重上390元以上，以全日高位392元收市，成交35.25億元。

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今年上市的中概股一覽

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港交所行政總裁李小加本月曾撰網誌指，港交所2018年完成上市改革後，第二上市新經濟股、生科股數目愈來愈多，港交所一直與內地合作夥伴及監管機構討論，將相關公司納入滬深港通範圍。

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編輯：麥德銘