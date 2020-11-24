【港股市況】恒生指數高開144點　比亞迪破頂升逾6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上升，美國正進行疫苗審批工作，國民最快下月11日起可接種疫苗，道指升327點。恒生指數開報26630點，升144點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 績前續升逾2%；比亞迪 （01211） 破頂升逾6%。

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即市走勢：

【09：39】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升半成；吉利 （00175） 破頂升逾3%；長汽 （02333） 升近1%；華晨 （01114） 升逾3%。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，惟騰訊 （00700） 轉跌近0.9%；美團 （03690） 跌近1.5%；小米 （01810） 亦跌1%。

【09：32】港股早段轉跌，恒指跌18點，報26468點。

【09：27】重磅藍籌滙豐 （00005） 升近0.8%；騰訊 （00700） 升近0.2%；中移動 （00941） 逆市跌0.3%；港交所 （00388） 升0.8%；友邦 （01299） 升0.7%。

【09：20】恒指開報26630點，升144點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 績前續升逾2%；比亞迪 （01211） 破頂升逾6%。

【09：14】即月期指開報26540點，升43點。

【09：02】人行開展700億元人民幣逆回購操作，500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：44】恒指黑期升42點，報26514點，道指期貨升159點，報29705點。

【08：20】眾安在綫 （06060） 聯交所已對其轉換9.5億股內資股為H股上市及買賣授出上市批准。

眾安在綫H股全流通獲授上市批准 預計12月11日上市

【07：50】中手游 （00302） 配售1.8億股股份，配售價為3.02元，較上日收市價3.35元折讓近9.9%，集資淨額5.37億元。

【配股潮】中手游折讓近一成配股 淨籌5.37億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.71元，升0.36元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報578.86元，跌7.14元或0.8%。

更多ADR收市

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【07：30】美股上升，美國正進行疫苗審批工作，國民最快下月11日起可接種疫苗，道指收報29591點，升327點或1.1%；標指收報3577點，升20點或；納指收報11880點，升25點。

港股ADR收報26515點，升28點或0.1%。恒指夜期收市跌45點，收報26452點。

道指升327點港股ADR升28點 紐約期金跌1.8%

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責任編輯︰梁浩碩