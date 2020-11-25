【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港勁升4%　恒指夜期收市升63點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

施政報告公布前夕傳出第二上市、生科股可納互聯互通，消息帶動阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 等第二上市股份造好，港交所 （00388） 午後炒上升4%。大市處26500點水平反覆橫行，今高開後隨即轉跌，其後反覆靠穩，恒指收報26588點，升102點。小米 （01810） 績前跌逾1%，光伏股造好，卡姆丹克 （00712） 破頂飈近1.7倍。

恒指夜期表現反覆。

ADR報價 折算港元 與港收市價變幅 騰訊ADR 586.09 +0.4% 阿里巴巴ADR 268.39 -0.6% 京東ADR 344.52 -1.1% 滙豐ADR 41.28 +3.9%

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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即市走勢：

【3：00】夜期收報26680點，升63點，高水92點。

【23：47】夜期跌24點。

【22：47】夜期跌76點

【22：30】美股開市，道指升291點，納指升51點，標指升26點。恒指夜期跌27點，報26590點，高水2點。

【20：43】夜期跌23點

【19：00】滙豐倫敦折算報40.38港元，較港高1.6%。

【18：52】恒指夜期早段反覆，現跌7點。

【18：34】小米上季賺41億元勝預期 智能手機收入創歷史新高

【18：33】恒指夜期升13點，報26630點，高水42點。

【18：32】周大福半年度多賺逾45% 中期息增33%至0.16元

【16：10】恒指收報26588點，升102點。港交所 （00388） 午後炒上升4%，小米 （01810） 績前跌逾1%。光伏股造好，卡姆丹克 （00712） 破頂飈近1.7倍。

【16：00】恒指U盤前報26566點，升80點。

【15：47】卡姆丹克 （00712） 升幅擴至1.7倍，破頂高見0.42元。

【15：30】港股尾市升近45點，恒指報26529點，升43點。

【15：00】上證跌0.3%；深證跌近0.4%；創業板指跌0.4%。

【14：37】大市續窄幅上落，恒指升16點，報26505點。

【14：25】比亞迪 （01211） 午後倒跌1%，回落至200元水平樓下。

【14：20】美聯工商舖 （00459） 升逾27%，高見0.131元。

【14：08】疫苗利好消息帶動航空股，其中國泰 （00293） 升6%，高見7.32元。

【異動股】疫苗利好消息不斷 航空股造好、國泰升6%

【13：45】小米 （01810） 跌逾3%，低見26.55元。

【13：44】大市再度轉跌，恒指報26484點，跌1點。

【13：38】港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，升穿388元。

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【13：35】大市升幅收窄至不足10點，報26491點。

【13：26】百威亞太 （01876） 破頂高見29.5元，倒跌逾2%。大和資本降百威亞太評級至「持有」，目標價維持27元。

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【13：19】滙豐 （00005） 升0.5%。外電引述滙豐內部通訊，滙豐財富管理部門的產品、投資和合作業務將更命為「投資和產品事業群」，部分原有管理層職位在新結構中將不復存在。

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【13：00】港股午後初段升約80點，報26565點。

【12：37】恒指黑期升約34點，報26506點。

【12：00】恒指中午收報26498點，升12點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 績前回吐，股價逆市跌逾2%。車股續炒作，比亞迪 （01211） 升逾2%重上200元水平。

【11：53】小米 （01810） 跌逾2%。

【11：45】港股中午收市前微升3點，報26489點。

【11：44】小米 （01810） 跌幅擴大至1.6%，低見26.7元。

【11：38】中手游 （00302） 跌逾11%，低見2.92元，跌穿3.02元配售價。

【11：32】內地股市半日偏軟，上證跌近0.1%；深證跌0.2%；創業板指跌近0.2%。

【11：18】石藥集團 （01093） 跌逾4%。石藥至9月底首3季盈利按年增長25.1%至35.2億元人民幣。

【藍籌業績】石藥集團績後回吐4.4% 首三季盈利增25% 未來3年重磅品種將不少於15個

【11：17】寶尊電商 （09991） 績後挫半成。 寶尊電商第三季度純利按年增長64%至6,460萬元人民幣。

【業績】寶尊電商績後吐近6% 上季經調整純利升55%、GMV增2成

【11：03】大市再度轉跌。恒指報26480點，跌6點。

【10：59】中資金融股向下，建行 （00939） 跌0.8%；工行 （01398） 跌1%；中行 （03988） 跌0.7%；農行 （01288） 跌2%。內險股國壽 （02628） 跌0.9%；平保 （02318） 跌1%。

【10：57】港視 （01137） 、CEC國際 （00759） 見回吐，分別跌逾3%。

【10：55】ATMX 4股中，以阿里巴巴表現最好，升3.1%；小米 （01810） 升近0.2%；美團 （03690） 升近0.1%；騰訊 （00700） 跌0.4%。

【10：50】大市升約30點，報26519點，企26500點水平。

【10：47】小米 （01810） 轉升，小米最新升0.7%。

【10：39】中興 （00763） 升近4%；中芯 （00981） 升逾3%。

【10：25】港股轉升，恒生指數升16點，報26502點。

【10：22】港交所 （00388） 升幅擴大至2.3%，高見386.8元。

【10：20】睿見教育 （06068） 績後升2%。截至今年8月底止，睿見教育全年純利5.12億元人民幣，按年升42.4%。

【業績】睿見教育全年多賺42%至5.12億元人幣 派末期息6.6港仙

【10：19】石藥 （01093） 跌6%；藥明生物 （02963） 亦跌6%。

【10：13】卡姆丹克 （00712） 破頂升五成，高見0.25元；保利協鑫 （03800） 破頂升逾9%；順風清潔能源 （01165） 升逾2成；信義光能 （00968） 升逾2%，協鑫新能源 （00451） 升近0.7%。

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【09：57】保利協鑫 （03800） 再升一成，破頂高見0.72元。

【09：53】阿里巴巴 （09988） 升2.1%；京東 （09618） 升近0.9%；網易 （09999） 升1.7%。有報道指，特首月初訪京商議香港與內地間的經濟民生措施，當中包括在滬深港通納入第二上市以及透過未盈利規則上市的生物科技股份

【09：48】金價下跌，黃金相關股向下，招金 （01818） 、山東黃金 （01787） 挫近半成；中國黃金 （02099） 跌逾5%。

【09：46】京東 （09618） 升0.8%。市場消息指京東物流已在籌備2021年IPO事宜，估值約為400億美元。

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【09：42】港交所 （00388） 升近0.6%。《施政報告》據悉其中一項惠港金融措施，是擴大「互聯互通」。

【09：39】隔晚多隻新能源車中概股創新高，汽車股造好，比亞迪 （01211） 升半成；吉利 （00175） 破頂升逾3%；長汽 （02333） 升近1%；華晨 （01114） 升逾3%。

【新能源汽車股】市場熱炒電動車股 比亞迪重上200元

【09：36】阿里巴巴 （09988） 升逾2%，惟騰訊 （00700） 轉跌近0.9%；美團 （03690） 跌近1.5%；小米 （01810） 亦跌1%。

【09：32】港股早段轉跌，恒指跌18點，報26468點。

【09：27】重磅藍籌滙豐 （00005） 升近0.8%；騰訊 （00700） 升近0.2%；中移動 （00941） 逆市跌0.3%；港交所 （00388） 升0.8%；友邦 （01299） 升0.7%。

【09：20】恒指開報26630點，升144點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 績前續升逾2%；比亞迪 （01211） 破頂升逾6%。

【09：14】即月期指開報26540點，升43點。

【09：02】人行開展700億元人民幣逆回購操作，500億元人民幣逆回購到期，當日實現淨投放200億元人民幣。

【08：44】恒指黑期升42點，報26514點，道指期貨升159點，報29705點。

【08：20】眾安在綫 （06060） 聯交所已對其轉換9.5億股內資股為H股上市及買賣授出上市批准。

眾安在綫H股全流通獲授上市批准 預計12月11日上市

【07：50】中手游 （00302） 配售1.8億股股份，配售價為3.02元，較上日收市價3.35元折讓近9.9%，集資淨額5.37億元。

【配股潮】中手游折讓近一成配股 淨籌5.37億元

【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報39.71元，升0.36元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報578.86元，跌7.14元或0.8%。

更多ADR收市

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【07：30】美股上升，美國正進行疫苗審批工作，國民最快下月11日起可接種疫苗，道指收報29591點，升327點或1.1%；標指收報3577點，升20點或；納指收報11880點，升25點。

港股ADR收報26515點，升28點或0.1%。恒指夜期收市跌45點，收報26452點。

道指升327點港股ADR升28點 紐約期金跌1.8%

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責任編輯︰梁浩碩