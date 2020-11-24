【疫情焦點】全球新增逾29萬宗確診　美國新增15萬

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【美國經濟】拜登據報擬任命聯儲局前主席耶倫為下一任財長
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月20日早上8時25分，全球累計59,565,324宗新冠肺炎確診病例，較上日增加292,306宗。累計1,402,163死亡個案，較上日增加4,829宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|157,494
|12,756,380
|263,608
|意大利
|22,927
|1,431,795
|50,453
|英國
|15,451
|1,531,263
|55,327
|西班牙
|17,686
|1,606,905
|43,131
|法國
|4,760
|2,195,940
|49,312
|德國
|7,874
|946,648
|14,583
|中國
|3
|86,447
|4,634
|香港
|0
|5,702
|108
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩