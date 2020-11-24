▲ 【疫情焦點】全球新增逾29萬宗確診 美國新增15萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至11月20日早上8時25分，全球累計59,565,324宗新冠肺炎確診病例，較上日增加292,306宗。累計1,402,163死亡個案，較上日增加4,829宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 157,494 12,756,380 263,608 意大利 22,927 1,431,795 50,453 英國 15,451 1,531,263 55,327 西班牙 17,686 1,606,905 43,131 法國 4,760 2,195,940 49,312 德國 7,874 946,648 14,583 中國 3 86,447 4,634 香港 0 5,702 108

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩