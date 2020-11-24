▲ 道指升327點港股ADR升28點 紐約期金跌1.8%

道指升327點

美股上升，美國正進行疫苗審批工作，國民最快下月11日起可接種疫苗，道指收報29591點，升327點或1.1%；標指收報3577點，升20點或；納指收報11880點，升25點。

港股ADR升28點

港股ADR收報26515點，升28點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報39.71元，升0.36元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報578.86元，跌7.14元或0.8%。恒指夜期收市跌45點，收報26452點。

紐約期油升1.5%

疫苗研究持續有進展，市場憧憬原油需求可逐步恢復，加上預期油組及盟友延長限產，油價上升，紐約期油收報43.06美元，升0.64美元或1.5%；布蘭特期油收報46.06美元，升1.1美元或2.5%。

美滙指數升0.1%

美國11月Markit製造業採購經理指數（PMI）初值出乎意料升至56.7，高於市場預期，美滙指數升0.1%，報92.52。歐元兌美元報118.4；美元兌日圓報104.49。

美國十年期債息報0.85厘。

紐約期金跌1.8%

美國數據勝預期，加上疫苗消息利好，市場避險需求降低，金價下跌，紐約期金收報1837.8美元，跌36.4美元或1.8%，現貨金於1837美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩