【美股收市】疫苗再報喜 道指漲327點 據報拜登擬委耶倫任財長

疫苗研發再傳喜訊，美國國民最快下月11日起可接種疫苗，美股三大指數升勢擴大，道指最多404點，

有消息指宣布當選美國總統的拜登(Joe Biden)，選擇前聯儲局主席耶倫(Janet Yellen)作為下一屆財長，市場對此反應正面，憧憬耶倫將爭取兩黨就新紓困措施達協議，美股抽高。道指收報29591點，升327點或1.1%；標指收報3577點，升20點或；納指收報11880點，升25點。

美國疫苗審批工作正在進行，國民最快下月11日起可接種疫苗，醫護行業人員及長者等高危人士料優先接種。若疫苗分配及種接計劃順利，預料到明年5月左右，便會有足夠多的民眾接種疫苗，令大眾生活回復正常。除了輝瑞（美：PFE）和Moderna（美：MRNA）有望推出疫苗外，與牛津大學一同研發疫苗的AstraZeneca（美：AZN）亦指，旗下疫苗有效程度平均雖為70%，但在其中一種接種方案中，可錄高達90%有效率。

疫苗再報喜，傳統經濟股造好，波音股價飆6.8%，蘋果則逆市下滑2.5%，分別為表現最佳及最差的道指成份股。

全球最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)調高美國股市評級，由「中性」升至「優於大市」，認為美股的結構性增長將於2021年有強勁表現，投資者可以考慮吸納美股，因為疫苗即將面世，企業盈利增速將見底回升，明年有強勁表現。

英國最新公布的新冠疫苗測試結果正面，市場憧憬經濟全面復原，推動美滙企穩 ; 避險資產需求下滑，油價憧憬需求回勇而延續上周升勢，紐約期油收市升1.51%，報43.06美元。倫敦布蘭特期油收市升2.45%，報46.06美元。

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責任編輯：柯志宏