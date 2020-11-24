NRF料美假日旺季零售銷售 增3.6%至5.2%

全美零售商聯合會（NRF）周一推算，盡管疫情衝擊，今年感恩節和聖誕節假日銷售旺季，美國的零售銷售將較去年同期增長3.6%至5.2%，達到7553億至7667億美元。

NRF表示，去年假日旺季銷售增長4%，至7291億美元。在過去五年中，假日旺季銷售平均增幅為3.5%。該銷售預測不包括汽車經銷商、加油站和餐館。

NRF預計網上和其他非門店銷售將增長20%至30%，達到2025億至2184億美元，而2019年為1687億美元。

NRF今年的預測受疫情帶來的不確定性而被推遲。通常NRF會在10月初發布其假日旺季銷售預期。

本月初的美國總統大選也令消費者分心，此外額外刺激措施本應在假日旺季前，成為消費者和企業的大禮，但兩黨談判目前看來仍遙遙無期。

美國10月份零售額增長低於預期。自選舉日以來，新冠肺炎感染和死亡人數的激增仍可能進一步損害銷售。失業率仍然高企，一些州份再次開始關閉室內用餐場所，並推出其他限制措施，可能再次導致停薪休假或裁員。

美國民眾對去實體店購物的憂慮加劇，愈來愈多的人計劃在網上購物，並提前開始假日旺季消費。 NRF本月初一項調查發現，42%消費者比往年更早開始旺季購物。

責任編輯：李勝君

