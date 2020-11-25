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【營商策略】IKEA香港憑兩招保員工「飯碗」　暫無計劃裁員

商業 10:00 2020/11/25

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IKEA北亞區董事總經理Adrian Worth指，正研究有甚麼可行方案增加品牌可及性，以便在佔地面積較小的地方上也能提供IKEA體驗。（馮漢柱攝）

新冠肺炎疫情對零售業帶來衝擊，不少企業均難逃裁員的命運。然而，家居零售品牌IKEA香港管理層憑兩招策略， 成功在疫情下保障員工的「飯碗」。IKEA北亞區董事總經理Adrian Worth指，接下來的日子也會盡力達成營銷目標，並沒有裁員的打算；至於品牌未來發展方向，將更着墨於線上銷售，也有意研究在佔地面積較小的地方提供品牌體驗。

【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案

疫情期間，IKEA香港門店2月客流量曾大減5成，雖然銷情隨之而受影響，不過，該企在降低開支方面卻有顯注成效。Adrian Worth指，公司非常注重實現盈利的能力，在首波疫情爆發初期已率先與每間門店修訂營銷目標，繼而制定了高透明度的跟進流程，以便檢視每個崗位、部門能否發揮最大效用。IKEA香港在疫情間並沒有裁員，他指，實際上要維持利潤以保留全部員工絕非容易之事，而透過此方案可提升每個員工的責任心，為達至營銷目標帶來正面的效果。他強調日後也會努力達成營銷目標，並沒有裁員計劃。

除了內部的策略調整外，IKEA在疫情間也加大發展線上業務，他指，港人在疫下更多在家烹調，尤其帶動銷上食品銷售增加；今年全年線上銷售目標也在9月份己達成，比預期提早了3個月。他認為，未來零售業也以線上銷售為趨勢，而消費者更着重「方便」及「快捷」的購物渠道，故需要通過不斷投資，以增設更多附加功能或服務。 

【慳錢有方】平食素食　IKEA餐廳推素食菜式23元有交易

本地疫情步向第四波爆發，Adrian Worth預料明年上半年營運仍然非常艱難。不過品牌疫下不停步，計劃將會繼續加大線上銷售業務，包括優化移動應用程式，也有意在未來數年內，在佔地面積較小的地方上提供IKEA體驗。他指，由於香港地少，加上租金昂貴，未必太多地方適合設置大型商店，故正研究有甚麼可行方案增加品牌可及性，冀消費者可以容易到訪IKEA商店。

另外，適逢今年是IKEA香港45周年，品牌於十月至十一月初期也特意推出一連串優惠及活動。他表示，是次營銷活動獲得消費者積極的響應，相信有助刺激銷情，惟強調活動不僅旨在於增加營業額，更重要是與香港消費者的聯繫，尤其疫情間品牌難免與顧客之間更疏離，故希望藉周年活動與顧客一同回顧過去的點滴，同時可增加他們對品牌的忠誠度。

【消費優惠】IKEA十月起推連串活動及優惠　慶祝於港開業45年

記者：蘇穎琪

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