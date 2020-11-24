【小米業績】小米今日放榜料上季賺33億元 績前3日累漲15%

▲ 小米績前連升3個交易日，已累漲15%。

小米 （01810） 今日（24日）收市後放榜，績前資金已率先追捧，股價強勢破頂。市場預期，得益於強勁智能手機銷售，小米上季收入按年增長3成至700億元（人民幣，下同），但由於毛利率較低的智能手機收入貢獻提升，預計集團整體毛利率下滑，市場預測小米上季經調整淨利潤33億元，按年、按季分別跌4.7%、2%。

小米公布業績前連升3個交易日，累漲15%，最新市值達6660億元。

根據早前IDC數據，小米上季已超越蘋果（美︰AAPL）重返全球首三大品牌，出貨按年增長42%至4,600萬部，而華為、蘋果同期出貨分別按年下降22%、11%，反映小米已從華為手中搶佔份額。

券商上調明後年出貨預測

招商證券國際認為，小米旗下紅米9、紅米K30在中國銷量強勁，加上華為供應中斷，帶動中國市場市佔提升，歐洲市場表現則得益於運營商渠道增加。印度市場方面，盡管來自三星、vivo、Realme和OPPO的競爭加劇，小米仍保持印度智能手機第一的位置。該行上調小米2021、2022年智能手機出貨至1.51億、1.75億部。

招證國際預計強勁智能手機銷量帶動小米上季收入增長，但因為智能手機收入佔比提升，毛利率將下跌，預計為14.4%。該行預測小米上季經調整淨利潤為36億元人民幣，高於市場預期的33億元人民幣。

瑞信則預計，小米上季收入勝預期，但毛利率受壓錄13%。由於內地近期監管收緊、不確定性增強，瑞信下調小米今年互聯網服務收入預測5%，明年則下調3%，部分受內地加強金融科技業務監管影響。該行該行予小米31元目標價，暫為外資大行中最牛。

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編輯：陳健婷

