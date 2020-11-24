【開市9點半】小米業績前爆升破頂　iBond+小米做投資組合諗得過？

（1）港股今日最大焦點，應該是大型科技股小米 （01810） 公布業績，小米昨日（23日）已偷步爆升8%破頂。綜合大行看法，小米業績料不俗，較樂觀的投行更予31元目標價。值得注意是，小米股價波幅不低，如果投資者憂慮單一押注小米，不妨加入iBond （04239） 作「保底」，專家更建議103元以下可收集。

即睇開市9點半重點：

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【小米業績】小米今日放榜料上季賺33億元 績前3日累漲15%

（2）iBond （04239） 再創上市新高，投資界更料iBond未見頂，料可反覆再闖104元新高，若回吐至103元或以下水平則值得低吸收集。

【iBond 2020】iBond收103.55元再創上市新高 專家指103元或以下可收集

（3）台灣媒體報道，華為上周通知了台灣零部件廠商，將在本月重新採購鏡頭、載板等手機零部件。

【華為禁令】華為據報重新採購手機零部件 或重啟4G手機生產

（4）恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝重申長遠看好新經濟股，並籲投資者把新經濟股視為核心持倉。但他補充，價值股在未來數個月應該會有炒作，故投資者短綫可同時平衡組合部署，買入價值股，如銀行、工業、旅遊等。

【恒生科指】恒生資管：新經濟股應做核心持倉 銀行工業旅遊股未來幾個月可反彈

（5）恒大物業 （新上市編號：06666） 首日招股超額認購約0.72倍。

【新股IPO】恒大物業6666首日招股 孖展錄27.1億超購0.7倍（不斷更新）

（6）長和 （00001） 、螞蟻集團早年合資成立支付寶香港（AlipayHK），雙方各持一半股權，並由長和大班霍建寧坐陣AlipayHK董事，不過最新股權出現變化。

【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）

（7）回港易計劃昨起實施，截至昨下午六時，經回港易計劃返港的總人數約2140人，其中約1810人使用深圳灣口岸；約330人使用港珠澳大橋香港口岸。

【回港易】首日實施2140人回港 85%經深圳灣入境

（8）勞工及福利局局長羅致光稱，政府將提供5000元確診津貼，對象為11月22日當日或之後確診而需治療的基層本港居民。

【香港疫情】羅致光：向確診基層派5000元津貼 有薪病假打工仔不符津貼

（9）基於市民及發展商的安全為首要考慮，貿發局決定將書展順延至明年7月舉行。

【書展再延期】貿發局：書展順延至明年7月舉行 疫情反彈避免室內大型群體聚集活動

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。