【人民幣】渣打維持料明年內地債市吸逾萬億人幣 未受企債「爆煲 」所累

▲ 近期3大國企債頻傳爆煲，外資擔心內地信用債市場崩潰；但渣打仍料明年國債勁吸金逾萬億。

內地企業債的「爆煲」潮不斷，市傳3大國企連環賴債違約，但兩間歐資大行的專家齊料，絕不窒礙境外資金湧入內地債市，尤其是高質素的國債等。渣打更預計，明年內地債市吸資逾1萬億元（人民幣，下同）到1.2萬億元。另一方面，國家財政部擬於本周三（11月25日）在港發行總額50億元的國債，東方滙理的專家預期人債仍獲追捧，可超額認購。

渣打：2大利好力撐內地債市

綜合外電及內地媒體的最新報道，上周內地突煞停逾300多億元的債券發行，國企債務違約凸顯內地債市亂局，外資更憂慮內地信用債市瀕崩潰；不過，渣打中國宏觀策略部主管劉潔昨天（11月23日）重申，暫仍維持明年逾1萬億至1.2萬億元流入內地債券市場的預測，絕未受近期信用債的亂局所礙，主要受兩大利好因素力撐，包括︰

（1）優質國債幾近零風險，且息率普遍逾兩厘，境外資金仍熱切這捧；而今年首10個月已吸資逾7,000億元，偷步反映明年10月富時正式把內地債納入主流國際指數，俱令人幣資產續受捧。

劉潔預計，明年上半年可挑戰6.3，如以在岸價兌美元昨天在亞洲收盤報6.5694計，較即期現滙約有4.1%潛在漲幅，連同債息兩厘，滙息總回報更逾6厘。此外，市場續炒作「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）概念，離岸價昨天再度升穿6.55心理大關。

（2）內地疫後重啟經濟，料明年毋須再降準或減息，令高息持續；正因息差優勢明顯，環視全球的主流貨幣，人幣堪稱是鮮有息滙兼收，故力吸避險資金。

對於外媒指，內地在年結前，資金缺口高達9,000億元，為另一個計時炸彈。惟劉潔對此疑慮大有保留，外媒計算流動性或跟大行的看法不同，且從內地未有由收水急掟彎，轉為放水；再者，最近拆息已略為回落，足證年關前的水緊情況並不嚴重。

東方匯理：債務違約間接令債市邁市場化

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤不約而同說，市傳個別企債「爆雷或不獲救」，不再有剛性兌付，對內地債券市場的發展未嘗不是好事，債務違約更能讓內地的信用市場更健康發展，間接令內地債市邁向市場化，不致爆發系統性的金融危機。

上周更有分析統計，以內地的長期債較美債相差約2.5厘，差距更是歷史新高；張敬勤補充，外資對高質素的人民幣債券需求未減，因此料國債投標絕不受企債違約的醜聞所影響，50億元必獲超額認購。

而上述兩批境外發行的點心債，分別為︰兩年期涉及35億元，票面息率為2.1厘；以及5年期的15億元，息率為2.2厘，將通過金管局旗下中央結算系統（CMU）債券投標平台，進行競價投標；結果將於CMU債券報價網站（https：//www.cmu.org.hk）公佈。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪