【回港易】首日實施2140人回港 85%經深圳灣入境

▲ 回港易實施首日有2140人回港

回港易計劃今日起實施。截至下午六時，經回港易計劃返港的總人數約2140人，其中約1810人使用深圳灣口岸；約330人使用港珠澳大橋香港口岸。



政府發言人表示，不少成功取得預約名額的香港居民在入境香港前，已透過「粵康碼」或「澳康碼」轉碼至衞生署電子健康申報表系統，並取得綠色二維碼。他們可使用口岸特設的特別通道通關，過程順暢。



發言人續指，為加快通關流程、減少輪候時間，以及避免在口岸出現網絡連接問題，強烈呼籲擬經回港易計劃入境的香港居民，除了緊記須在預約的指定日期及口岸回港外，也應在出發回港前的24小時內，透過「粵康碼」或「澳康碼」轉碼至衞生署的電子健康申報表系統，以取得綠色二維碼，入境香港後可獲豁免強制檢疫。

衞生防護中心公布，今日（23日）新增73宗確診個案，10宗輸入個案，其餘63宗本地感染，當中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。

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編輯：謝智聰