  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 01:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【回港易】豁免14天強制檢疫的回港易首日實施　2140人回港、85%經深圳灣入境

Hot Talk 21:11 2020/11/23

分享：

回港易實施首日有2140人回港

本港爆發第四波疫情之際，廣東省或澳門回港的香港居民豁免14天強制檢疫的回港易計劃今日起如常實施。截至下午六時，經回港易計劃返港的總人數約2140人，其中約1810人使用深圳灣口岸；約330人使用港珠澳大橋香港口岸。
 
政府發言人表示，不少成功取得預約名額的香港居民在入境香港前，已透過「粵康碼」或「澳康碼」轉碼至衞生署電子健康申報表系統，並取得綠色二維碼。他們可使用口岸特設的特別通道通關，過程順暢。

本周料逾萬人從澳門或廣東省回港，詳見【下一頁】
 
發言人續指，為加快通關流程、減少輪候時間，以及避免在口岸出現網絡連接問題，強烈呼籲擬經回港易計劃入境的香港居民，除了緊記須在預約的指定日期及口岸回港外，也應在出發回港前的24小時內，透過「粵康碼」或「澳康碼」轉碼至衞生署的電子健康申報表系統，以取得綠色二維碼，入境香港後可獲豁免強制檢疫。

旅遊氣泡停，國泰跌半成，詳見【下一頁】

衞生防護中心公布，今日（23日）新增73宗確診個案，10宗輸入個案，其餘63宗本地感染，當中8宗為源頭不明個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，「跳舞群組」今日新增50宗個案，至今累計132人確診，成為本港至今最大感染群組。

相關文章：【回港易】陳肇始：廣東省或澳門回港港人本月23日起可豁免14天強制檢疫

編輯：謝智聰

疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 口岸 香港 深圳 衞生署 深圳灣 港珠澳大橋

上一篇文章

【虛擬銀行】天星銀行：上月貸款客增逾六成 質產質素良好

下一篇文章

【債務風暴】永煤或再現20億人幣債務違約
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）
【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）
【新股IPO】京東健康最快下周四招股集資約312億元、估值高達2260億
【新股IPO】京東健康最快下周四招股集資約312億元、估值高達2260億
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.8%阿里巴巴美股軟　恒指夜期倒跌96點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.8%阿里巴巴美股軟　恒指夜期倒跌96點（不斷更新）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）