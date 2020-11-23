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【每日焦點】蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新　夥微軟合作新增Xbox Series X手掣支援

科技 21:00 2020/11/23

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Apple計劃明年發布iOS 15系統更新時，將停止支援iPhone 6S系列及第一代iPhone SE手機更新；另外現時正與微軟合作，計劃將Xbox Series X 及Series S遊戲手掣，加入支援iPhone與iPad的藍芽無線連接功能。

隨著iPhone 12系列手機於日前陸續登場，新版iOS系統更新亦隨之推出。不過有外媒透露，蘋果（Apple）計劃明年發布iOS 15系統更新時，將停止支援iPhone 6S系列及第一代iPhone SE手機更新。

據了解，iPhone 6s和iPhone 6s Plus於2015年9月推出，第一代iPhone SE則在2016年推出，上述手機型號均採用A9晶片，因此有機會一同停止更新支援，日後或只能更新至iOS 14系統。

【iPhone】傳蘋果停止支援iPhone 6S、iPhone SE更新iOS 15 系統

另外，蘋果近日在官網發布最新消息指，該公司現時正與微軟合作，計劃將Xbox Series X 及Series S遊戲手掣，加入支援iPhone與iPad的藍芽無線連接功能，以提升使用體驗。不過就未有提及何時會正式推出支援更新。

而據蘋果提供給開發人員的iOS 14.3測試程式代碼中，有網友發現與PS5 DualSense手掣的相關內容，故市場推測蘋果極大可能會率先支援 PS5 DualSense 手掣的連接功能。

蘋果宣布夥微軟合作　Xbox Series X手掣將支援Apple裝置

責任編輯：施雯雯

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