【業績】經濟日報集團半年純利升1.6倍至2873萬元　中期息每股2仙

▲ 為配合數碼平台的市場推廣需求，經濟日報集團加大對數據及分析技術的投資。

香港經濟日報集團 （00423） 發布截至9月底止半年業績，雖然收益下跌22.4%至4.7億元，純利按年增長160%至2873萬元。中期股息維持每股2仙。

經濟日報集團近年策略性重點發展的數碼媒體，其廣告收入錄得持續上升，抵銷了印刷廣告的部分收入損失。期內廣告收入下跌29%至2.32億元，但數碼平台收入仍能保持增長勢頭。新型冠狀病毒大流行嚴重影響經濟活動，促使本地媒體加快數碼轉型，政府實施社交距離及其他多項的抗疫措施，導致創紀錄人次使用網上及數碼平台。

集團中期純利2873萬元中，包括了期內政府在「防疫抗疫基金」下授出，用以支付部分僱員工資的「保就業」計劃補貼5130萬元。

期內，主要從事印刷及出版報章、雜誌及書籍，以及經營與招聘、財經及優質生活相關的數碼平台的媒體分部，期內虧損大幅收窄至85.9萬元。至於財經通訊社、資訊及軟件分部溢利增長21.8%至3058.2萬元。

為配合數碼平台的市場推廣需求，經濟日報集團加大對數據及分析技術的投資，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，整合數碼產品，進行預測分析以及實行智能推廣策略，集團深信朝著這方向投入資源，可為集團帶來持續增長以及長期的業務發展。

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編輯：陳韻妍