  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績】經濟日報集團半年純利升1.6倍至2873萬元　中期息每股2仙

股市 20:48 2020/11/23

分享：

為配合數碼平台的市場推廣需求，經濟日報集團加大對數據及分析技術的投資。

香港經濟日報集團 （00423） 發布截至9月底止半年業績，雖然收益下跌22.4%至4.7億元，純利按年增長160%至2873萬元。中期股息維持每股2仙。

經濟日報集團近年策略性重點發展的數碼媒體，其廣告收入錄得持續上升，抵銷了印刷廣告的部分收入損失。期內廣告收入下跌29%至2.32億元，但數碼平台收入仍能保持增長勢頭。新型冠狀病毒大流行嚴重影響經濟活動，促使本地媒體加快數碼轉型，政府實施社交距離及其他多項的抗疫措施，導致創紀錄人次使用網上及數碼平台。

集團中期純利2873萬元中，包括了期內政府在「防疫抗疫基金」下授出，用以支付部分僱員工資的「保就業」計劃補貼5130萬元。

期內，主要從事印刷及出版報章、雜誌及書籍，以及經營與招聘、財經及優質生活相關的數碼平台的媒體分部，期內虧損大幅收窄至85.9萬元。至於財經通訊社、資訊及軟件分部溢利增長21.8%至3058.2萬元。

為配合數碼平台的市場推廣需求，經濟日報集團加大對數據及分析技術的投資，致力製作優質內容，研究平台使用者的行為特性，整合數碼產品，進行預測分析以及實行智能推廣策略，集團深信朝著這方向投入資源，可為集團帶來持續增長以及長期的業務發展。

相關文章：【香港經濟】大摩料本港明年GDP增長5%　回復疫情前水平

相關文章：【香港經濟】本港第三季GDP跌3.5%　經濟師：失業率未見頂年尾升至6.7%

編輯：陳韻妍

香港股票 經濟日報集團（00423） 業績公布 純利 保就業 冠狀病毒

上一篇文章

【恒指夜期】小米績前造好破頂升8%　好淡友角力恒指夜期升28點（不斷更新）

下一篇文章

【書展再延期】貿發局：書展順延至明年7月舉行　疫情反彈避免室內大型群體聚集活動　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【恒指夜期】小米績前造好破頂升8%　好淡友角力恒指夜期升28點（不斷更新）
【恒指夜期】小米績前造好破頂升8%　好淡友角力恒指夜期升28點（不斷更新）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股