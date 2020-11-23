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今年香港書展取消　延至明年7月舉行

環球政經 20:26 2020/11/23

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新冠肺炎持續，早前香港貿易發展局(貿發局)宣佈，於12月復辦的書展延至明年7月舉行，變相是取消今年書展。早前貿發局表示，原定於今年7月15至21日舉行的香港書展及當中的香港運動消閒博覽，延至12月16日至22日假灣仔香港會議展覽中心舉行。

【新冠肺炎】何栢良：形勢令人擔心　跳舞群組不出兩日確診數或會過百:【下一頁

貿發局與香港書展協辦機構代表於今日(23日)再進行商討，鑑於近期疫情反彈，兩方均一致同意，將書展順延至明年7月舉行。「即使書展採取多項措施，於12月復辦仍會有很大風險，基於市民及展商的安全為本局的首要考慮。」

貿發局表示，延期後的活動，特區政府將會繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持。而參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回; 早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月份的書展提供給有關的參展商。

 

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責任編輯：黎淑雯

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