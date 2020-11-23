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【債務風暴】永煤或再現20億人幣債務違約

宏觀解讀 20:59 2020/11/23

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永煤今天晚上7點就其他債券召開持有人會議，討論在11月10日到期的超短期融資券「20永煤SCP003」安排。

內地企業債務違約頻現，河南省國企永城煤電超短期融資券「20永煤SCP003」債券於11月10日違約後，其再有兩隻債券分別在昨天（22日）及今天（23日）到期，但集團仍未支付本息，或再次違約。永煤暫時未有回應。

上海清算所資料顯示，永煤旗下兩隻債券「20永煤SCP004」及「20永煤SCP007」應於22日及23日兌付。「20永煤SCP004」在今年2月發行，發行總額為10億元（人民幣，下同） ，票面利率為4.35%；中誠信國際早前將其主體評級列為AAA。「20永煤SCP007」則在今年4月發行，發行總額為10億元，票面利率為4.38%。

此外，永煤今天晚上7時就「20永煤SCP003」召開持有人會議，商討兌付安排。永煤提出方案，先兌付該債券的50%本金，再將剩餘本金延期270天。此議案需要所有持有人同意才能通過，會議結果將於明天公布。如果方案能成功通過，永煤將能免除交叉違約的風險。

「20永煤SCP004」相關資料。(上海清算所)

「20永煤SCP007」有關資料。(上海清算所)

相關文章﹕【債務風暴】永煤債違約光大銀行涉嫌違規　股價曾挫3%

【異動股】海通證券涉嫌助永煤違規發債　海通AH股跌逾半成

【債務危機】劉鶴：三大因素引起債務違約增加　將嚴厲處罰「逃廢債」

 

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編輯﹕賴奕羚

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