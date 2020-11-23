【書展再延期】貿發局：書展順延至明年7月舉行　疫情反彈避免室內大型群體聚集活動　

▲ 貿發局宣佈書展順延至明年7月舉行

貿發局表示，鑑於近期疫情反彈，應避免舉行室內大型群體聚集活動。當局與書展協辦機構的代表於今日再進行商討，並一致同意即使書展採取多項措施，但於12月復辦仍會有很大風險。基於市民及展商的安全為首要考慮，決定將書展順延至明年7月舉行。

參展商已繳交的攤位租金將獲全數退回，而早前承諾的攤位搭建費優惠將順延至明年7月份的書展提供給有關的參展商。貿發局將與不同持份者聯絡，商討具體安排，以便作出妥善處理。至於延期後的活動，特區政府將會繼續透過防疫基金措施，為業界提供支持。

貿發局指，大會在書展網站及流動應用程式增設一個全新的「網上書展」欄目，集合參展商旗下的網上銷售平臺于「參展商名錄」頁面，讓書迷繼續選購不同參展商的書籍及產品；網站亦增設了「文化線上行」專頁，讓大家可以瀏覽一系列由合作夥伴提供的網上閱讀、博物館展覽及文化活動資源，包括過往十年的書展經典講座的錄影片段。

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編輯：謝智聰