雷頌德懷疑被女助理盜取逾248萬元 用作購買勞力士及支付蜜月開支

音樂人雷頌德女助理涉盜取雷逾248萬元，部份款項更用作支付其婚宴酒席費用及蜜月開支，雷在約19個月後才發現。案件今(23日)在區域法院開審，女助理否認指控。雷直指自己平常工作繁忙，認財政事務大部分交由女助理全權負責，直到有次查閱信用卡月結單時，意外發現有異樣。

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女被告鄭X欣（36歲），被控6項盜竊罪，指她在2012年1月21日至2013年9月2日，向渣打銀行出示雷頌德預先簽署的存款單和以兌現支票的形式，將雷私人戶口，及他名下公司的戶口的資金轉走，款項逾248萬元。在80次的交易中，被告7次將資金轉至旅行社購買機票和酒店住宿，也曾為自己母親購買勞力士，涉款約24萬元，其餘資金轉入被告私人帳戶。

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被告另被控一項使用虛假文書副本罪，指她在2013年9月3日黃大仙Moon Studio，在知道或相信一張信用卡賬單副本屬虛假的情況下，使用該文書，意圖誘使雷頌德接受該文書為真文書。

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責任編輯：翁嘉陽