【時光倒流價】業主向現實低頭　不再高價放盤　東涌海景大宅造價創入伙後新低

經濟前景未明，加上第四波疫情，部分業主為了盡快沽貨，只好劈價賣樓，其中東涌樓沽壓最大，皆因屢錄低市價成交。以昇薈為例，屋苑四房大宅造價失守1,600萬元，創同類單位入伙後新低。

【疫市筍盤】鍾情新地半新盤 見有低市價放盤 上車客即入市做業主【下一頁】

中原王英堂說，東涌昇薈2座低層B室，實用面積1,420平方呎，四房雙套房間隔，享海景，去年7月放盤，原叫價2,100萬元放盤，其後減價，今個月初叫價調整至1,780萬元，終減至1,578萬元，累減522萬元，造價創同類單位入伙後新低。雖然減幅看似驚人，惟似乎與當初叫價過高有關。翻查成交紀錄，同座樓上B室，去年2月以1,695萬元易手。

代理續說，此類單位極少放盤及成交，計及上述單位，今年只錄3宗成交，首宗於三月時錄得，為同座低層B室，成交價1, 630萬元，第二宗於九月錄得，為同座高層B室，成交價1,600萬元。據了解，原業主為外籍人士，因睇淡後市，故面對現實，劈價賣樓套現。值得留意的是，雖然業主低價賣樓，惟單位於六年前購入，當時買入價約1,344萬元，故現帳面賺234萬元，物業期內升值17%。

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