  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (二) 01:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港元定期存款】中資行連環減港元定存息 半年期新息0.75厘仍守三甲 

Hot Talk 23:55 2020/11/23

分享：

信銀國際連番調低半年存息，現僅得0.75厘，幸保三甲列

港元定期存款的減息潮未止，今天（11月23日）再有中資行追趕減息快車道，下調3個月及半年存息，新息率劃一報0.75厘。信銀國際剛略減3個月及6個月年息0.02厘，兩存期的息率為0.75厘；跟長息看齊。綜觀月初至今，逾10多間大小銀行齊齊劈息，竟乏一面倒逆市「獨加」。專家料定存息暫仍易跌難升，畢竟疫情第4波突來襲，恐再拖慢本港的經濟復甦，業界對貸款轉趨審慎，變相令高息吸存乏好出路。業界又預計，及至12月的中下旬，當臨近年結，存息才有望掉頭略升。

近期一眾大小銀行已數度出手減息，舉信銀國際為例，本月已連番削低存息，如半年期港元定存息於10月仍有0.9厘，如今累削0.15厘、至0.75厘，但仍險守同期的3甲列。目前3間中資行在此存期皆享0.75厘，另有建行亞洲及集友；不過，如以起存額來看，信銀國際只須一萬元，反觀建行及集友要求10萬元，故信銀國際為低門檻最高。

港銀於減息潮下，中長存期仍有不少港元定存高息之選，詳情可按下圖

    點擊圖片放大
    +4
    +3

而建行亞洲的4個月、5個月及半年期，亦同樣報0.75厘。

11月已近尾聲，迄今超過10多間業界鬥減，降息潮由工銀亞洲、渣打及恒生 （00011） 等大行帶頭；最矚目的是，渣打及恒生更連續兩周一減再減。

論及排行榜，自上周至今，短中長息榜鮮有大執位，只是南商狠削0.15厘，上周已滑落6個月及一年期的高息榜三甲列。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，現市況市場仍觀望，緊盯新冠肺炎突襲的衝擊，以及施政報告有何紓困方案等，且預計一個月拆息保持在0.1厘的低企水平，拆息暫難上，按理存息亦不會驟升。

目前半年期的「雙冠王」，為大眾財務及虛擬銀行天星（Airstar）齊報1.1厘；一年仍以集友的0.85厘膺「高息王」。該兩存期的定存息率皆不敵iBond （04239） 兩厘的「墊底息」；以及俗稱「長者iBond」的銀債、今年更加息至3.5厘。

此外，虛擬銀行又再另闢戰綫，眾安（ZA Bank） 再次推出「好友推薦計劃」。玩法是由即日起，用戶推薦一名好友使用其邀請碼成功開戶，每次最高可獲180元現金獎賞，推薦不設上限。而上述最高獎賞要過兩關，首先成功推薦好友開戶，即享100元現金獎賞。同時，當每名好友在成功開戶後，7日內存入一萬元或以上，兼維持結餘最少一日，推薦人將獲額外80元現金獎；而被推薦的好友也有100元的現金獎賞。

相關文章：【iBond 2020】iBond收103.55元再創上市新高 專家指103元或以下可收集

【港元定期存款】7銀行連削港元存息　無視虛銀3厘突擊

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

最新專欄文章 更多

【港元定期存款】7銀行連削港元存息　無視虛銀3厘突擊
2020/11/20
【港元定期存款】7銀行連削港元存息　無視虛銀3厘突擊
【港元定期存款】多間港銀齊減港元定存息 一年期長息險守0.85厘
2020/11/18
【港元定期存款】多間港銀齊減港元定存息 一年期長息險守0.85厘
【港元定期存款】建行亞洲3個月港元定存息減至0.8厘 虛銀推出高息+優惠搶客
2020/11/17
【港元定期存款】建行亞洲3個月港元定存息減至0.8厘 虛銀推出高息+優惠搶客
【港元定期存款】兩大行一周兩連減港元定存息 無懼長者iBond息3.5厘搶資
2020/11/16
【港元定期存款】兩大行一周兩連減港元定存息 無懼長者iBond息3.5厘搶資
【港元定期存款】11間大小行鬥減港元息　無懼銀債3.5厘突擊
2020/11/13
【港元定期存款】11間大小行鬥減港元息　無懼銀債3.5厘突擊
定期存款 虛擬銀行 施政報告 iBond 新冠肺炎疫情 港元定期存款

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.8%阿里巴巴美股軟　恒指夜期倒跌96點（不斷更新）

下一篇文章

【美股市況】憧憬疫苗下月起接種　傳統股走勢較佳道指升約180點　金價挫2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.8%阿里巴巴美股軟　恒指夜期倒跌96點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR較港升0.8%阿里巴巴美股軟　恒指夜期倒跌96點（不斷更新）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）
【AlipayHK】長和支付寶香港股權攤薄至40% AlipayHK：螞蟻與長和共同決定（第二版）
【新股IPO】京東健康最快下周四招股集資約312億元、估值高達2260億
【新股IPO】京東健康最快下周四招股集資約312億元、估值高達2260億