【港元定期存款】中資行連環減港元定存息 半年期新息0.75厘仍守三甲 

▲ 信銀國際連番調低半年存息，現僅得0.75厘，幸保三甲列

港元定期存款的減息潮未止，今天（11月23日）再有中資行追趕減息快車道，下調3個月及半年存息，新息率劃一報0.75厘。信銀國際剛略減3個月及6個月年息0.02厘，兩存期的息率為0.75厘；跟長息看齊。綜觀月初至今，逾10多間大小銀行齊齊劈息，竟乏一面倒逆市「獨加」。專家料定存息暫仍易跌難升，畢竟疫情第4波突來襲，恐再拖慢本港的經濟復甦，業界對貸款轉趨審慎，變相令高息吸存乏好出路。業界又預計，及至12月的中下旬，當臨近年結，存息才有望掉頭略升。

近期一眾大小銀行已數度出手減息，舉信銀國際為例，本月已連番削低存息，如半年期港元定存息於10月仍有0.9厘，如今累削0.15厘、至0.75厘，但仍險守同期的3甲列。目前3間中資行在此存期皆享0.75厘，另有建行亞洲及集友；不過，如以起存額來看，信銀國際只須一萬元，反觀建行及集友要求10萬元，故信銀國際為低門檻最高。

港銀於減息潮下，中長存期仍有不少港元定存高息之選，詳情可按下圖

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而建行亞洲的4個月、5個月及半年期，亦同樣報0.75厘。

11月已近尾聲，迄今超過10多間業界鬥減，降息潮由工銀亞洲、渣打及恒生 （00011） 等大行帶頭；最矚目的是，渣打及恒生更連續兩周一減再減。

論及排行榜，自上周至今，短中長息榜鮮有大執位，只是南商狠削0.15厘，上周已滑落6個月及一年期的高息榜三甲列。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤預計，現市況市場仍觀望，緊盯新冠肺炎突襲的衝擊，以及施政報告有何紓困方案等，且預計一個月拆息保持在0.1厘的低企水平，拆息暫難上，按理存息亦不會驟升。

目前半年期的「雙冠王」，為大眾財務及虛擬銀行天星（Airstar）齊報1.1厘；一年仍以集友的0.85厘膺「高息王」。該兩存期的定存息率皆不敵iBond （04239） 兩厘的「墊底息」；以及俗稱「長者iBond」的銀債、今年更加息至3.5厘。

此外，虛擬銀行又再另闢戰綫，眾安（ZA Bank） 再次推出「好友推薦計劃」。玩法是由即日起，用戶推薦一名好友使用其邀請碼成功開戶，每次最高可獲180元現金獎賞，推薦不設上限。而上述最高獎賞要過兩關，首先成功推薦好友開戶，即享100元現金獎賞。同時，當每名好友在成功開戶後，7日內存入一萬元或以上，兼維持結餘最少一日，推薦人將獲額外80元現金獎；而被推薦的好友也有100元的現金獎賞。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪