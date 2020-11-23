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【新股IPO】恒大物業6666招股抽唔抽？ 認購前的5大不可不知

股樓投資 23:07 2020/11/23

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中國恒大（03333）分拆上市的恒大物業（新上市編號：06666）自周一（23日）起招股，集資最多約158億元；單是恒大這個名相信大家都已很熟悉，畢竟集團主席許家印都算是個惹火人物，但現在分拆物管業上市到底又是否值得抽？不妨先了解一下這家公司。

1. 面積計為中國第一大物管公司

恒大旗下物管業務公司的名稱為金碧物業，成立於1997年。截至今年6月底，恒大物業已訂約為1,354個項目提供物業管理服務，總在管面積約為2.54億平方米，而簽約面積為5.13億平方米，涵蓋住宅、寫字樓、旅遊地產、學校、城市綜合體等，覆蓋全國逾280個城市，合約管理面積約5億平方米，以面積計為中國第一大物管公司；而按恒大業績顯示，旗下物管業務去年收入為43.8億元人民幣，金碧物業在全國物管公司收入排名第7。

2. 上半年的收入達45.64億元

恒大物業現時在內地逾280個城市，擁有約2.54億平方米總在管面積，簽約面積則為5.133億平方米，服務近200萬個家庭。截至6月底止，恒大物管上半年的收入達45.64億元人民幣，淨利潤則為11.48億元人民幣。當中，物業管理服務收入佔比達61.9%，達28.24億元人民幣。恒大物業今年上半年收入45.6億元人民幣，按年升31.7%，賺11.5億元人民幣，按年升1.8倍。

3. 超過98%收入來恒大集團

恒大物業的物管業務的在管項目中，超過98%的在管面積及物業管理服務收入均來自恒大所開發的物業。佔逾28.1億元人民幣；今年上半年集團手持現金7.36億元人民幣，按年略增2.88%

4. 上市有助集團負債降

恒大為內房龍頭之一，債務同樣高昂，借款總額近8000億元人民幣，其中約47%要在1年內償還，約四分之一要在2021年底前償還，所以今次透過分拆物管業務上市，有助集團降低負債率；外界認為，恒大在今年分拆物管業務上市，絕對是對集團無往而不利。

5. 基石投資者粒粒皆星

恒大物業是次上市共引入了21位基石投資者，合共認購72億元，以集資最多約158億元計，已幾近鎖定近半的集資額。至於基石投資者名單，亦粒粒皆星，其中包括AI公司商湯科技（SenseTime）、中國燃氣 （00384） 、招商局資本等。

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記者：張以正

恒大物業（06666） 香港股票

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