【聖誕節】想過白色聖誕？　D2 Place設日本溫泉和飄雪場景

雖然今年無得去日本過聖誕，不過D2 Place則設置了風情滿溢的日本地道澡堂，帶來逼真溫泉和飄雪場景，還設特色錢湯遊戲，適合一家大小玩。

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D2 Place 一期天台花園今年設置了充滿和風氣息的「雪の泉」聖誕裝置，在白暟暟的天台花園上設有仿真溫泉，令人仿如置身日本溫泉山區，旁邊更有「雪國階梯」適合拍照打卡。

另外，D2 Place聯同PowerPlay Arena，於商場二期地下The Garage設罝獨家室內澡堂「荔の湯」，提供兩款小遊戲。只要於D2 Place指定商戶消費滿指定金額，即可連同最多三位人士入場，PowerPlay Arena會員更可免費參與其中一個小遊戲一次，未成為會員亦可即場以HK$20申請入會。

活動期間累積消費滿HK$500，除了可連同最多三位人士入場，更可即場換領「Murasaki聖誕限定和風珪藻土杯墊」乙個，有「飄雪版」和「限量櫻花版」兩款隨機贈送，換領日期由11月28日至明年1月3日。

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責任編輯：蘇穎琪