  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 22:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聖誕節】想過白色聖誕？　D2 Place設日本溫泉和飄雪場景

商業 21:00 2020/11/23

分享：

雖然今年無得去日本過聖誕，不過D2 Place則設置了風情滿溢的日本地道澡堂，帶來逼真溫泉和飄雪場景，還設特色錢湯遊戲，適合一家大小玩。

【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案

D2 Place 一期天台花園今年設置了充滿和風氣息的「雪の泉」聖誕裝置，在白暟暟的天台花園上設有仿真溫泉，令人仿如置身日本溫泉山區，旁邊更有「雪國階梯」適合拍照打卡。

另外，D2 Place聯同PowerPlay Arena，於商場二期地下The Garage設罝獨家室內澡堂「荔の湯」，提供兩款小遊戲。只要於D2 Place指定商戶消費滿指定金額，即可連同最多三位人士入場，PowerPlay Arena會員更可免費參與其中一個小遊戲一次，未成為會員亦可即場以HK$20申請入會。

活動期間累積消費滿HK$500，除了可連同最多三位人士入場，更可即場換領「Murasaki聖誕限定和風珪藻土杯墊」乙個，有「飄雪版」和「限量櫻花版」兩款隨機贈送，換領日期由11月28日至明年1月3日。

【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起

【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【聖誕節】MegaBox聖誕設Cinnamoroll裝置　料人流及營業額齊升
2020/11/17
【聖誕節】MegaBox聖誕設Cinnamoroll裝置　料人流及營業額齊升
【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案
2020/11/21
【聖誕節】50元買到甚麼聖誕禮物？ IKEA精選4大聖誕節實用禮物方案
【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起
2020/11/20
【聖誕節】帝景酒店聖誕住宿連自助晚餐　低至788元起
【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費
2020/11/19
【聖誕節】海港城斥7位數打造聖誕活動　疫情下加碼優惠吸客消費
商場 聖誕節 日本 溫泉 D2 place

下一篇文章

【疫情第四波】疫情反彈年底書展正式取消　貿發局：攤位租金將全數退回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格
【限聚令收緊】許樹昌：社交距離措施宜再加辣　實行最高規格
【疫情第四波】聖誕旺季前爆第四波疫情　中小企：連唯一希望都失去
【疫情第四波】聖誕旺季前爆第四波疫情　中小企：連唯一希望都失去
【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬
【麥當勞】脆辣雞腿飽系列周一回歸　加推全新「地獄脆辣雞腿飽」配不倒翁勁辣醬
【新冠肺炎】疫情打擊生意　三菱製紙轉生產口罩不織布求生
【新冠肺炎】疫情打擊生意　三菱製紙轉生產口罩不織布求生
【第四波疫情】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重
【第四波疫情】本地疫情再爆發　派對房間憂再次停業　恐打擊更嚴重
【疫情第四波】派對房間再停業　業界批要為爆疫埋單屬「一竹篙打一船人」
【疫情第四波】派對房間再停業　業界批要為爆疫埋單屬「一竹篙打一船人」