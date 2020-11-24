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【疫市成交】上車客原打算以1000萬買「四小龍」2房 疫情下反而「升呢」買到碧海藍天3房

股樓投資 09:00 2020/11/24

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本港近日疫情極速惡化，惟新盤市場交投持續暢旺，樓市好淡因素爭持，部份業主的議價空間再增，準買家把握機會於市場尋寶。最近一名上車人士，成功以1,000萬元購入荔枝角碧海藍天3房單位。

【疫市成交】確診個案爆升業主腳軟 準新婚客睇逾30個單位終成功低市價3%上車，詳情按【下一頁


中原地產副區域營業經理許永生表示，分行最新促成一宗碧海藍天交投，單位為3座中低層A室，實用面積577平方呎，為三房一廁間隔，享東北內園景，業主最初開價1,020萬元，買賣雙方議價後，降價20萬元，以1,000萬元易手，折合實用呎價17,331元。據悉，原業主於2007年10月以353萬元入市上址，持貨13年，現成功沽貨賬面獲利647萬元離場，單位期內升值逾1.8倍。

【樓市現象】趁施政報告公佈前趕入市 家長680萬買定東堤灣畔2房比仔女，詳情按【下一頁


許永生指，目前西九「四小龍」（即泓景臺、昇悅居、宇晴軒和碧海藍天）的兩房單位樓價普遍逾900萬元，3房單位的樓價逾1,000萬元。新買家為上車客，原本打算斥資1000萬元買入西九「四小龍」（即泓景臺、昇悅居、宇晴軒和碧海藍天）的兩房單位，睇樓三個月後，見以上單位價吸引，符合其預算，原業主見該買家有誠意，故願意再減價，因此該上車客即拍板入市自用，由兩房變三房。許永生說，近月「四小龍」屋苑內少有出現樓價低於1,000萬元以下的3房單位，但最近部份業主「有價講」，故樓價千萬以下3房重現。

許永生指，西九四小龍本月至今暫錄約22宗成交，碧海藍天佔4宗，平均實用呎價17,593元。他表示，現時碧海藍天實用面積約494平方呎2房單位的入場費約850萬元起，實用面積約577平方呎的3房單位，入場費由1,050萬元起。

【樓市現象】90後夫婦抽唔中新盤 轉投二手遇上善心業主 今年新低價918萬買到譽‧港灣2房，詳情按【下一頁

 

 

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記者：陳詠妍

疫情 小龍 碧海藍天 宇晴軒 昇悅居 泓景臺

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