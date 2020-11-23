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【疫情第四波】ELEMENTS圓方「飄雪光影匯演」即暫停舉行

商業 20:05 2020/11/23

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ELEMENTS圓方日前在社交網站上發布消息，由於考慮場內的顧客安全和健康，宣布暫停舉行場內「飄雪光影匯演」。（ELEMENTS圓方提供）

本港新冠肺炎疫情惡化，疑爆發第四波疫情。ELEMENTS圓方日前在社交網站上發布消息，由於考慮場內的顧客安全和健康，宣布暫停舉行場內「飄雪光影匯演」，直至另行通知。

捐250元送禮物給有需要小朋友
ELEMENTS圓方今年聖誕節，除了在場內設有相關裝置和表演外，還與本地慈善團體「Box of Hope」合作，鼓勵市民化身成聖誕老人，送禮物給本地有需要兒童，一同慶祝節日，分享節日的快樂。

【疫情第四波】旅遊氣泡未開始即剎停　分析師：冀不要窒礙重啟旅遊勢頭

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市民只要掃描按此，登入活動網址並跟從網站上的步驟，可以自製專屬的電子賀卡，最後向「Box of Hope」捐出250元，即可贊助一份禮物，而自製的相關祝福和心意會貼在禮物盒上。市民每贊助一份禮物，ELEMENTS圓方亦會捐出同等金額。

【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

聖誕於ELEMENTS圓方打卡　可贏取1,000元現金券
另外，由即日起至12月24日，只要於Facebook及Instagram分享於ELEMENTS圓方的聖誕時刻，並標註#ELEMENTSHK及#XmasCelebration，「Box of Hope」將於活動結束後揀選10張最佳照片，每位勝出者可獲得1,000元ELEMENTS圓方現金券。

責任編輯：馬意文

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