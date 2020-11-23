【零售寒冬】包浩斯國際售產套現　派特別息每股12仙

▲ 包浩斯國際今日發表公告，集團在上周五已經跟明亮光有限公司完成物業出售交易，總交易為6,848萬元

包浩斯國際 （00483） 今日（23日）發表公告，集團在上周五（20日）已經跟明亮光有限公司完成物業出售交易，交易涉及兩項物業，總交易為6,848萬元。公司最新公告指，計劃將動用交易所得款項約4,400萬元派發股東特別股息，每股普通股12港仙，預料特別股息將可於下月18日或前後派付。

包浩斯上季關22間分店，詳見【下一頁】

據公司早前公告，包浩斯跟明亮光在今年10月5日正式訂立買賣協議，包浩斯出售兩項物業，詳情如下﹕

物業項目 支付款項 香港九龍啟祥道9號信和工商中心1樓 第47、48、49、50及51號 工場以及1樓 第27、28、47及48號工場平台 $13,800,000 香港九龍啟祥道9號信和工商中心6樓 第1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、32A、33A、34、35、36、37、38、39及40號工場以及地庫之貨車車 位編號L11。 $54,680,000 總計：

$68,480,000

包浩斯表示，公司在下月8日至10日期間，將暫停辦理公司股份過戶手續，以確保股東享有特別股息的權利。

相關文章：【零售寒冬】包浩斯代理品牌Superdry再被追租 涉款72萬元

相關文章：【零售寒冬】包浩斯賣九龍灣物業套6848萬 擬派4400萬特別股息

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚