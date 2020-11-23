  • 23°C
香港時間 : 20201123日 (一) 21:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【零售寒冬】包浩斯國際售產套現　派特別息每股12仙

股市 19:19 2020/11/23

分享：

包浩斯國際今日發表公告，集團在上周五已經跟明亮光有限公司完成物業出售交易，總交易為6,848萬元

包浩斯國際 （00483） 今日（23日）發表公告，集團在上周五（20日）已經跟明亮光有限公司完成物業出售交易，交易涉及兩項物業，總交易為6,848萬元。公司最新公告指，計劃將動用交易所得款項約4,400萬元派發股東特別股息，每股普通股12港仙，預料特別股息將可於下月18日或前後派付。

包浩斯上季關22間分店，詳見【下一頁】

據公司早前公告，包浩斯跟明亮光在今年10月5日正式訂立買賣協議，包浩斯出售兩項物業，詳情如下﹕

物業項目 支付款項
香港九龍啟祥道9號信和工商中心1樓 第47、48、49、50及51號 工場以及1樓 第27、28、47及48號工場平台 $13,800,000
香港九龍啟祥道9號信和工商中心6樓 第1、2、3、4、5、6、7、 8、9、10、32A、33A、34、35、36、37、38、39及40號工場以及地庫之貨車車 位編號L11。 $54,680,000
總計：
 		 $68,480,000

包浩斯表示，公司在下月8日至10日期間，將暫停辦理公司股份過戶手續，以確保股東享有特別股息的權利。

相關文章：【零售寒冬】包浩斯代理品牌Superdry再被追租　涉款72萬元

相關文章：【零售寒冬】包浩斯賣九龍灣物業套6848萬　擬派4400萬特別股息

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

香港股票 包浩斯國際（00483） 零售
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【移民火星】Tesla馬斯克沽盡全數物業　不愛豪宅只冀「獻身火星及地球」
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【香港疫情】多區湧現新冠肺炎確診個案　一文看清最新疫廈資料（不斷更新）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【新股IPO】恒大物業6666周一招股　一手入場費4924元（第四版）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【螞蟻上市觸礁】螞蟻上市何時重啟？內地專家：「沒有政府背書，沒有螞蟻未來」
【恒指夜期】小米績前造好破頂升8%　好淡友角力恒指夜期微彈3點（不斷更新）
【恒指夜期】小米績前造好破頂升8%　好淡友角力恒指夜期微彈3點（不斷更新）
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股
【新股IPO】京東健康、恒大物業、藍月亮將於本周招股