【疫市筍盤】鍾情新地半新盤　見有低市價放盤　上車客即入市做業主

疫情爆發第四波，各區二手成交量均告下跌，但東涌「疫市」上升，皆因國泰（00293）早前大裁員，以致區內筍盤增多，吸引不少投資客及上車客入市。以剛過去的周日（22日）為例，更單日錄14宗成交。

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中原唐啟樂說，東涌東環1B座低層10室，實用面積379平方呎，一房間隔，享內園景，剛以545萬元易手，略低市價，實用呎價約14,380元。假如業主承造九成按揭，分30年還，利率2.5厘計，首期要54.5萬元，月供19,381元，壓力測試下的最低每月入息要求則約46,417元。

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代理續說，買家為外區上車客，見國泰大裁員後，東涌筍盤增多，故到區內尋寶，最終鍾情東環樓齡新，加上屬名牌發展商出品，享開揚正內園景，更重要的是，叫價稍低市價，下一間最平的一房叫價至少要550萬元，且不是正內園景，故買家快速拍板入市。

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